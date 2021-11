Cordes Blink Digital dans Dia Kirpalani et Suraj Karvi en tant que vice-président

Kirpalani et Karvi sont tous deux dans le secteur de la publicité depuis plus de 15 ans.

L’agence numérique Blink Digital a nommé Dia Kirpalani et Suraj Karvi vice-présidents. Kirpalani et Karvi sont tous deux dans le secteur de la publicité depuis plus de 15 ans. « Alors que nous poursuivons de plus grandes ambitions, il est essentiel d’assurer la croissance de l’entreprise ainsi que le meilleur ensemble de talents en interne pour suivre le rythme de l’industrie en évolution. Leur nomination est une autre validation de notre engagement et de notre leadership dans l’industrie », a déclaré Rikki Aggarwal, co-fondateur et directeur commercial de Blink Digital.

Dia Kirpalani apporte une expérience dans la finance, les études de marché et la publicité, ayant déjà été associée à WPP, Leo Burnett, Rediffusion, entre autres. Dia a travaillé dans une myriade de secteurs, notamment les produits de grande consommation, la vente au détail, le commerce électronique, la mode, les soins de la peau, la santé personnelle, la beauté, l’immobilier, les jeux et les services financiers, y compris les fonds communs de placement, la banque et l’assurance, à travers des marques comme Shoppers Stop, HSBC Bank, Sans sucre et plus. Chez Blink, Kirpalani supervisera la stratégie de création verticale pour les clients actuels et nouveaux de Blink Digital.

Pour Dia Kirpalani, vice-président, responsable de la stratégie, Blink a été construit sur l’équilibre entre l’avant-garde et l’efficacité. « Mon mandat clair est de combler le fossé entre la pensée principale et la pensée numérique qui continue d’exister dans notre industrie et de garantir que nos clients bénéficient d’une approche véritablement sans silo pour leurs problèmes commerciaux. Sous la configuration de Dooj Ramchandani et Rikki Aggarwal, nous avons une équipe stratégique qui s’appuie sur une réflexion principale et pourtant fortement complétée par une expertise numérique », a-t-elle ajouté.

Suraj Karvi était jusqu’à récemment à la tête de l’activité média pour les technologies Marico et Atomberg chez Madison Media. Avant Madison, Karvi a travaillé avec GroupM et Starcom et a de l’expérience dans des secteurs tels que FMCG, OTT, bijouterie, montres, pharmacie, vente au détail de style de vie, entre autres. Il a également travaillé dans le domaine de la stratégie commerciale, de la planification et de la stratégie de vente lors de son passage chez Viacom18 et NDTVMedia. Chez Blink Digital, il dirigera le secteur des médias et sera responsable des activités médiatiques actuelles ainsi que de l’acquisition de nouvelles activités.

Selon Suraj Karvi, vice-président, responsable des médias, le numérique a été le principal domaine de croissance dans le monde du marketing des médias et continuera de l’être ; créer davantage d’enthousiasme et d’opportunités pour les marques et l’industrie dans son ensemble. « Je suis impatient de rejoindre Blink et de faire partie de son histoire de croissance. Blink étant une agence numérique indépendante regroupant de nombreux travaux primés dans toutes les catégories de clients, mon objectif sera d’en ajouter beaucoup d’autres à la liste. J’ai hâte de travailler avec l’équipe qui est préparée à la fois pour la croissance de l’entreprise et pour offrir un travail primé main dans la main. a-t-il souligné.

