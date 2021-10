Cordes CoinDCX à Amitabh Bachchan en tant que premier ambassadeur de la marque

La société souhaite toucher un public plus large et éduquer les utilisateurs potentiels sur la cryptographie

L’échange de crypto-monnaie CoinDCX a engagé l’acteur Amitabh Bachchan comme tout premier ambassadeur de la marque. Avec cette association, l’échange crypto veut accroître la sensibilisation à la crypto et vulgariser la crypto en tant que classe d’actifs émergente. Bachchan sera le visage de la nouvelle campagne de CoinDCX. “Étant lui-même un investisseur en crypto et ayant récemment lancé son propre NFT (jeton non fongible), M. Bachchan connaît bien l’espace crypto”, a déclaré Sumit Gupta, co-fondateur et PDG de CoinDCX.

« Ses connaissances s’avéreront précieuses pour établir la confiance et la crédibilité parmi les nouveaux utilisateurs. Nous sommes certains que son association avec CoinDCX contribuera à apporter une plus grande visibilité au monde de la cryptographie et à développer un fort rappel de marque pour nous », a ajouté Gupta.

La société souhaite toucher un public plus large et éduquer les utilisateurs potentiels sur la cryptographie grâce à sa nouvelle collaboration. De plus, il souhaite également mettre en évidence l’aspect sécurité et la conformité de l’échange à toutes les réglementations. Alors que Bachchan a toujours été très en avance sur son temps, qu’il s’agisse de faire des films ou de prendre des décisions d’investissement, sa personnalité résonne avec les valeurs de la marque CoinDCX, a déclaré la marque dans un communiqué.

CoinDCX a également récemment lancé une campagne de sensibilisation et une campagne « Happy Day Rewards ». La campagne a commencé le 19 septembre 2021 et se termine le 15 octobre 2021. Alors que tous les nouveaux utilisateurs qui achètent leur première crypto-monnaie sur la plateforme d’échange CoinDCX au cours de cette période sont éligibles pour la campagne de récompenses, les gagnants participants seront sélectionnés chaque jour par le biais de tirages au sort.

La première licorne crypto de l’Inde, CoinDCX, créée en 2018, propose des solutions d’investissement et de trading pour les produits financiers basés sur la crypto aux clients de détail, HNI et entreprises. Ses produits incluent CoinDCX, CoinDCX Pro, DCX Learn, Cosmex. L’échange est assuré par BitGo et certifié par ISO.

