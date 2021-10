Cordes de cricket de la Ligue des légendes à Avishek Mazumdar en tant que vice-président des opérations commerciales

Avant de rejoindre LLC, il travaillait comme PDG, Society for Educational Reform and Economic Development (SEED).

Legends League Cricket (LLC) a engagé Avishek Mazumdar en tant que vice-président des opérations commerciales. La ligue mondiale où les anciens joueurs de cricket joueront au cricket de compétition envisage de devenir un événement sportif professionnel dans le pays et la nomination est conforme à cet objectif, a-t-il déclaré dans un communiqué. Mazumdar possède une immense expérience et connaissance de divers secteurs, a déclaré Raman Raheja, co-fondateur et PDG de Legends League Cricket.

«Nous sommes convaincus qu’avec son expérience et sa compréhension, il ajoutera de la valeur et de la force à toute l’équipe. Avec des résultats prouvés dans tous les secteurs, nous espérons qu’il sera en mesure d’offrir une expérience de cricket de classe mondiale au public à travers la ligue. Nous attendons avec impatience une relation à long terme excellente et fructueuse », a ajouté Raheja.

Mazumdar apporte avec lui plus de 25 ans d’expérience dans diverses industries telles que le sport, le conseil en gestion, la sécurité routière, le BPO/ITeS, l’hôtellerie, la médecine, l’éducation, la vente au détail et l’immobilier. Avant de rejoindre LLC, il travaillait comme PDG, Society for Educational Reform and Economic Development (SEED).

« Alors que de nombreux formats différents de cricket sont expérimentés ces jours-ci pour apporter plus de variété au cricket, j’ai bon espoir que le format de cricket Legends aura un impact énorme sur le public. Le jeu devrait apporter les vieux souvenirs des légendes du cricket dans un nouvel avatar, le mélange de charme ancien sous une nouvelle forme aura un large public. Le rôle est très excitant et stimulant à la fois. J’ai hâte de renforcer l’entreprise et d’amener Legends League Cricket à des sommets mondiaux », a déclaré Mazumdar.

La première saison de LLC devrait avoir lieu début mars 2022. La Ligue comptera d’anciens joueurs de cricket d’Inde, du Pakistan, du Sri Lanka, d’Australie, d’Angleterre, entre autres nations de cricket.

