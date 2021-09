Cordes de la NBA à Ranveer Singh en tant qu’ambassadeur de la marque pour l’Inde

La NBA lance « NBA Style », un nouveau compte Instagram axé sur le style de vie

La National Basketball Association (NBA) a choisi l’acteur Ranveer Singh comme ambassadeur de la marque pour l’Inde. Avec la nouvelle association, Singh travaillera avec la NBA pour aider à développer le profil de la ligue en Inde tout au long de sa saison du 75e anniversaire en 2021-2022. De plus, il rejoindra un certain nombre d’initiatives de la ligue. Selon une déclaration de la NBA, ceux-ci seront présentés sur les comptes de médias sociaux de NBA India et de l’acteur.

Selon Mark Tatum, sous-commissaire et directeur de l’exploitation, Singh est non seulement une icône de Bollywood et l’un des acteurs les plus célèbres de sa génération, il est également un fan dévoué de la NBA, passionné par la ligue et ses joueurs. Par conséquent, la NBA est impatiente de travailler avec Singh pour dialoguer avec les fans en Inde et dans le monde sur diverses plateformes, a noté Tatum.

Parallèlement à d’autres activités polyvalentes pour la NBA, Singh assistera à NBA All-Star 2022 à Cleveland, où il publiera du contenu en coulisses sur les réseaux sociaux. Il sera également présenté sur « NBA Style » (@nbastyle_in), un nouveau compte Instagram axé sur le style de vie pour les fans en Inde. Le compte nouvellement annoncé met également en lumière un large éventail de personnalités locales et leurs contributions à la fois à la NBA et à la culture populaire, a déclaré la NBA dans un communiqué.

“Ranveer est un ambassadeur idéal pour mettre en avant le lancement de NBA Style, notre nouvelle poignée Instagram qui explore l’intersection du basket-ball et de la culture. L’art, la mode et le divertissement font partie du tissu indien, et avec l’aide de Ranveer, NBA Style contribuera au paysage culturel et montrera comment la ligue et ses joueurs ont été façonnés par et influencent la culture », Scott Levy, vice-président exécutif et a déclaré le directeur général de NBA Asia.

Lire aussi : Les développeurs créent des jeux pour une console Nintendo 4K qui n’existe pas

Lire aussi : Un travail qui parle | Revues d’annonces | 19 au 30 septembre 2021

Suivez-nous sur Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

BrandWagon est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de la marque.