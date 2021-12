Cordes de St. Botanica à Kareena Kapoor Khan en tant qu’ambassadrice de la marque

Avec cette association, St. Botanica veut attirer la nouvelle génération de consommateurs

La marque de beauté et de soins personnels St. Botanica a choisi l’actrice Kareena Kapoor Khan comme ambassadrice de la marque. L’annonce intervient à un moment où la marque se concentre de plus en plus sur la catégorie des soins capillaires. Avec cette association, St. Botanica veut attirer la nouvelle génération de consommateurs. « Kareena Kapoor Khan n’est pas seulement une superstar, elle est également connue comme une personne exigeante et une connaisseuse de la beauté. St. Botanica est synonyme de résultats capillaires tangibles et nous serons en mesure de toucher beaucoup plus de personnes grâce à son adhésion. Apratim Majumder, CMO, St. Botanica, a déclaré.

Au milieu d’une foule de nombreuses marques dans l’espace de soins personnels, la marque veut se démarquer en se concentrant sur l’efficacité tout en ayant des racines naturelles pour le consommateur indien exigeant. Fondée en 2015, St. Botanica propose une gamme de produits haut de gamme pour les cheveux, les soins de la peau et le bien-être.

La marque basée à Chandigarh prétend avoir fourni plus de 10 000 codes PIN en Inde au cours des cinq dernières années.

« J’ai toujours été extrêmement particulière avec les produits que j’utilise pour mes cheveux et la conviction de St. Botanica de perfectionner l’art des soins capillaires avec des formulations axées sur la qualité et Bio Actives est quelque chose avec laquelle je résonne profondément », a déclaré Kareena Kapoor Khan.

St. Botanica affirme que ses produits sont basés sur des formulations approfondies basées sur la recherche contenant des ingrédients naturels et biologiques, et ne contiennent pas de conservateurs, de parabènes, d’huiles minérales, de colorants synthétiques ou de parfums. Il s’agit d’une gamme de produits végétaliens et sans cruauté et est certifié PETA, a ajouté la société.

