Cordes d’entropie à Nidhi Bubna en tant que chef des opérations

Elle possède plus de dix ans d’expérience diversifiée dans le domaine des médias et du divertissement.

L’agence de marketing numérique de divertissement Entropy a nommé Nidhi Bubna au poste de directeur des opérations (COO). Elle prendra ses fonctions en septembre 2021. Bubna est connue pour avoir dirigé le marketing, la stratégie et les médias de bout en bout pour les films à succès de Bollywood aux studios Fox Star. Elle possède plus de dix ans d’expérience diversifiée dans le domaine des médias et du divertissement.

Au cours de son mandat chez Fox Star Studios, elle a travaillé sur le marketing, la stratégie et les médias de plusieurs films à succès comme Sanju, Housefull 4, Mission Mangal, Chhapaak, Baaghi 2, entre autres. Elle a géré la stratégie, la planification des médias et la gestion de projet pour les films de Bollywood au studio.

Auparavant, elle était associée à Star India, dans le cadre de Hotstar et a ensuite travaillé sur les chaînes du réseau Star. Au début de sa carrière, elle a également travaillé avec Bennet Colman, Lodestar Universal, Mindshare.

«Ce fut un merveilleux voyage au cours des dix dernières années dans le monde du marketing, du divertissement et des médias, où j’ai pu faire partie de divers films et émissions. Chaque expérience a été spéciale et enrichissante et je mettrai en œuvre ces apprentissages dans ce nouveau voyage qui nous attend », a déclaré Bubna.

« Avec ce passage à Entropy, la plus grande agence de marketing numérique, je suis ravi de travailler avec Prabhat qui est l’un des stratèges les plus influents de notre pays. Je suis convaincue que je dirigerai les opérations chez Entropy de manière compétente sous sa direction superlative », a-t-elle ajouté.

Entropy, fondée par Prabhat Choudhary, gère les comptes numériques des plus grandes célébrités du pays. Leur portée cumulée sur les réseaux sociaux s’élève à 308 millions, a indiqué la société dans un communiqué.

Lire aussi : Les cordes Shyam Steel à Lovlina Borgohain et Manpreet Singh en tant qu’ambassadeurs de la marque

Lire aussi : La nouvelle campagne d’Usha International pour les appareils de cuisine met en vedette l’acteur Keerthy Suresh

Suivez-nous sur Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

BrandWagon est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de la marque.