Cordes Good Vibes chez Yami Gautam en tant qu’ambassadeur de la marque

La marque privée de Purplle, Good Vibes, a recruté Yami Gautam en tant qu’ambassadrice de la marque. L’actrice de Bollywood figurera dans la première campagne à grande échelle de la marque présentant Good Vibes et sa gamme signature Rosehip. La campagne est créée par Ideas Farm.

La marque est née du besoin des consommateurs de produits de soin de la peau naturels accessibles et basés sur des ingrédients, a déclaré Nippun Aneja, directeur commercial de Purplle.com. « Yami Gautam, avec son charme, sa confiance et son authenticité, exubère la beauté pour tous. Grâce à ses liens étroits avec le public indien, nous imaginons que Good Vibes atteigne chaque foyer à travers le pays. Alors que nous lançons notre première campagne, #GlowKaMissingPiece, nous continuerons à créer de la magie avec Yami Gautam, inspirant les femmes à être elles-mêmes, naturellement », a-t-elle ajouté.

Selon l’entreprise, Yami Gautam respire le charme de la fille d’à côté et sa nomination en tant qu’ambassadrice accélérera la mission de la marque de fournir des soins de la peau à base d’ingrédients aux femmes à travers le pays. La nouvelle campagne #GlowKaMissingPiece est centrée sur l’éclat offert par les ingrédients naturels. La campagne sera une série de deux films et de multiples courts métrages avec plus de 200 influenceurs amplifiant la campagne sur les canaux sociaux et numériques.

« Ma perception de la beauté a toujours été d’être votre moi naturel dans ce qui vous met à l’aise, et c’est formidable de travailler avec une marque qui fait écho aux mêmes valeurs. Good Vibes est vraiment une marque qui démontre la pureté de la nature dans ses produits et est devenue au fil du temps une confidente pour tous mes besoins de beauté », a déclaré Yami Gautam.

« Dans un espace de beauté encombré de similitude, avec #GlowKaMissingPiece, nous avons trouvé le bon équilibre pour une histoire légère racontée par Yami Gautam. Un visuel saisissant qui communique également l’avantage plus large du produit d’un éclat naturel et sain », a souligné Priyanka Dey, directrice des services de marque, Ideas Farm.

