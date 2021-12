Cordes GoodDot à Neeraj Chopra comme ambassadeur de la marque

Avec cette association, l’entreprise souhaite faire connaître la nouvelle catégorie de viandes végétales

L’entreprise de viande végétale GoodDot a choisi Neeraj Chopra comme ambassadeur de sa marque. Avec cette association, l’entreprise souhaite faire connaître la nouvelle catégorie des viandes végétales. Il veut également envoyer un message selon lequel de petits changements dans le mode de vie et les choix alimentaires peuvent grandement contribuer à rendre le monde meilleur. Abhishek Sinha, co-fondateur et PDG de GoodDot, pense que Chopra les aidera à mettre fermement la catégorie et la marque dans l’esprit du consommateur indien.

« L’équipe GoodDot est fière d’accueillir Neeraj Chopra dans notre mission commune de faire du monde un endroit plus compatissant. La combinaison parfaite de travail acharné, de capacité et d’un sens profond du but est ce qui distingue Neeraj alors qu’il a tracé une voie glorieuse pour l’Inde aux Jeux olympiques. Ce sont les mêmes traits que l’équipe GoodDot partage alors qu’elle ouvre la voie à la mise de l’Inde sur la carte du monde de la révolution de la viande à base de plantes », a déclaré Sinha.

GoodDot, fondée en septembre 2016 par les co-fondateurs Abhishek Sinha et Deepak Parihar, propose à ses consommateurs une alternative à la viande « produite de manière éthique et durable ». Il propose des produits tels que Vegetarian Bytz, Proteiz, UnMutton Keema, Vegicken Curry, Eggless Bhurji, etc. Bien qu’il propose des alternatives au mouton, au poulet, aux œufs et bientôt, il prévoit également de lancer des alternatives au poisson.

L’association avec Chopra a été structurée par Meraki Sport and Entertainment Pvt Ltd, qui a été intégrée en tant qu’agence de marketing sportif de GoodDot. Sinha de GoodDot est d’avis que l’association entre GoodDot, basée à Udaipur et Chopra, originaire du village de Khandra à Panipat, mettra en valeur l’immense potentiel de Bharat au-delà des métros.

GoodDot est actuellement disponible dans toute l’Inde via le site Web GoodDot, les magasins RCM et les plateformes e-com comme Amazon, Flipkart. Les produits seront bientôt lancés sur Swiggy Instamart, Reliance JioMart et les grandes chaînes de supermarchés. Les produits sont également disponibles dans des pays comme le Canada, Singapour, le Népal, Dubaï, l’Afrique du Sud, l’île Maurice et Oman.

