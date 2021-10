Cordes Heads Up For Tails à Samriddh Dasgupta en tant que CMO

Avant cette nomination, Dasgupta dirigeait le marketing et les communications pour Bombay Shaving Company en tant que vice-président – marketing et nouvelles marques.

La société de soins pour animaux D2C Heads Up For Tails a annoncé la nomination de Samriddh Dasgupta au poste de directeur marketing de la société. Chez Heads Up For Tails, il sera responsable de la croissance à travers les leviers de la marque et du marketing, des partenariats, de la culture et de l’engagement communautaires et de l’innovation produit.

Dasgupta apporte avec lui plus de 19 ans d’expérience diversifiée en leadership dans les domaines des ventes, du marketing et de la publicité et a travaillé à la croissance d’entreprises traditionnelles et numériques dans toutes les catégories. Avant cette nomination, Dasgupta dirigeait le marketing et les communications pour Bombay Shaving Company en tant que vice-président – ​​marketing et nouvelles marques. Auparavant, il était responsable du marketing chez Akiva Superfoods, Aakash Digital, Xynteo, une entreprise norvégienne de développement durable, et Dineout. La première décennie de sa carrière a été passée en tant qu’entrepreneur dans la publicité, où il a soutenu la croissance d’entreprises émergentes à travers l’Inde, dans des secteurs aussi divers que l’éducation, la santé, les diagnostics, les produits de grande consommation, les NBFC, la pharmacie, les chaussures et les infrastructures.

« Chez HUFT, nous nous sommes toujours concentrés sur la constitution d’équipes capables d’apporter des perspectives qui nous aident à repousser les limites de la façon dont nous pensons à notre entreprise aujourd’hui. Nous sommes très heureux que Samriddh se joigne à nous dans notre parcours de croissance. Dans ses rôles passés dans le D2C, les FMCG, le contenu et les médias, il a fait ses preuves dans la création de marques fortes dans de grandes catégories. Samriddh nous aidera à étendre notre présence de marque omnicanale et à faire avancer notre objectif à travers divers points de contact avec les consommateurs », a déclaré Rashi Sanon, fondateur de Heads Up For Tails.

« Heads Up for Tails est une formidable marque créatrice de catégorie dans l’industrie des soins pour animaux de compagnie et je suis ravi de faire partie de leur vision de devenir une destination de confiance pour tous les parents d’animaux de compagnie. Rashi et son équipe ont construit une entreprise axée sur les objectifs et l’innovation en proposant des produits et des services pour aider les animaux de compagnie et les parents d’animaux à vivre ensemble leur meilleure vie. Dans le cadre du mandat de marketing et de communication, nous nous concentrerons sur la combinaison de la richesse des informations sur les consommateurs et de l’intelligence des données dans le système. Nous aspirons à créer un pont de contenu et d’expérience à travers le parcours du consommateur, en aidant les parents d’animaux à faire des choix plus éclairés », a déclaré Dasgupta dans son nouveau rôle.

