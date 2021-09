Cordes Heads Up For Tails à Swati Mohan en tant que directeur commercial

Elle apporte une expérience significative dans la croissance des marques

La société de soins aux animaux D2C Heads Up For Tails a engagé Swati Mohan en tant que directeur commercial. Dans son nouveau rôle, Mohan sera responsable de la croissance de l’entreprise à travers les leviers de la marque et du marketing, les avancées technologiques, les partenariats de croissance et l’innovation produit. Selon Rashi Sanon, fondatrice de Heads Up For Tails, elle est une professionnelle chevronnée avec une expérience de deux décennies en tant que leader éprouvée et a généré une croissance rentable dans de grandes entreprises de consommation multicanaux.

« Elle apporte une expérience significative dans la croissance des marques, l’amélioration des performances opérationnelles et de l’expérience client, et l’obtention de résultats. Sous sa direction, nous visons à construire une plate-forme technologique plus solide pour tous les besoins des animaux de compagnie à chaque étape de leur vie », a déclaré Sanon.

Avant de rejoindre Heads Up For Tails, Mohan a dirigé la stratégie marketing du service de streaming mondial Netflix pendant plus de deux ans. Elle est reconnue pour avoir entraîné une croissance annuelle de 100 % des abonnés et une part de marché des revenus au sein de l’entreprise en tant que membre de son équipe de direction de base, a déclaré Heads Up For Tails dans un communiqué officiel. Elle a également travaillé pour d’autres organisations médiatiques renommées telles que National Geographic et Fox Networks Group. Elle a un large éventail d’expériences de travail dans des entreprises, notamment Group M, O&M, FBC Media et Endemol.

Heads Up For Tails a récemment clôturé sa série A avec 37 millions de dollars. Verlinvest et Sequoia Capital India ont mené le tour, tandis qu’Amitell Capital et l’investisseur existant, W&C PetTech ont également participé.

« Après des années passées à créer et à développer des entreprises médiatiques mondiales, je suis enthousiasmé par ce saut dans l’industrie des soins pour animaux de compagnie ; celui qui devrait atteindre plus de 2 milliards de dollars au cours des prochaines années. En tant que parent d’animal de compagnie moi-même, il a été inspirant d’avoir été témoin de ce que Rashi et l’équipe de HUFT ont construit à travers leurs magasins, leurs expériences et leurs produits ; une marque dont la seule mission est de traiter les animaux de compagnie et leurs besoins tout autant que ceux de n’importe quel membre de la famille ; ce qui en fait le leader incontesté de la catégorie », a déclaré Mohan.

« J’ai hâte d’intégrer cette vision dans la prochaine phase de croissance où nous insufflerons la technologie et la personnalisation, le commerce électronique, le contenu et la communauté pour développer à la fois la marque et l’entreprise en tant que plate-forme incontournable pour tous les besoins des parents d’animaux de compagnie. “, a-t-elle ajouté.

