Cordes Lotus Herbals à Malaika Arora en tant qu’ambassadrice de la marque Lotus Herbals YouthRx

La campagne commencera à partir du 15 décembre

Lotus Herbals a engagé l’acteur Malaika Arora comme ambassadeur de sa marque Lotus Herbals YouthRx et de sa gamme de produits de soins naturels anti-âge. Dans le cadre de cette association de deux ans, Arora sera présente dans les campagnes multimédias de la marque à travers la télévision et le numérique. La campagne débutera à partir du 15 décembre. « Lotus Herbals Youth Rx symbolise la beauté verte et notre gamme de produits naturels scientifiquement recherchés redéfinit la catégorie anti-âge. Nous sommes heureux d’avoir une célébrité aussi impressionnante qui résonne avec l’éthique et les valeurs de la marque », a déclaré Nitin Passi, directeur général adjoint de Lotus Herbals.

Avec Arora au conseil d’administration, le message de la marque se concentrerait sur le vieillissement en tant que processus naturel et sur les avantages de l’utilisation de produits de soin de la peau anti-âge formulés avec des ingrédients naturels. Arora incarne l’éthique de la marque avec son engagement en faveur d’un mode de vie sain, a-t-il déclaré dans un communiqué. Lotus Herbals Youth Rx prévoit de tirer parti de sa popularité extra ordinaire, pour atteindre les consommateurs ambitieux à travers l’Inde.

La marque dirigera également un TVC avec Arora sur les chaînes GEC les plus performantes et les méga-propriétés sur les principales émissions nationales et régionales, a-t-il déclaré. Pour présenter le nouvel ambassadeur de la marque, la campagne sera également diffusée sur toutes les plateformes de médias sociaux telles que Facebook, Instagram, Twitter et YouTube.

«Je suis ravi de m’associer à Lotus Herbals YouthRx car leurs produits sont sans parabènes ni conservateurs artificiels, ne sont pas toxiques pour l’environnement et sont testés sur la peau indienne. Mon besoin d’une peau d’apparence plus jeune et saine a finalement été satisfait par Lotus YouthRx », a déclaré Arora.

Lire aussi : One Life Studios obtient les droits exclusifs de streaming de Tennis Premier League 2021 avec Sony LIV

À lire également : Social 2.0 : Options de médias sociaux par abonnement pour créer des opportunités pour les créateurs

Lire aussi : Mandiant nomme Balaji Rao au poste de directeur national, marchés Inde et SAARC

Suivez-nous sur Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

BrandWagon est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de la marque.