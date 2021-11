Cordes Mohalla Tech à Gaurav Bhatia en tant que SVP

Dans son nouveau rôle, il dirigera tout le développement de produits pour ShareChat et Moj

Mohalla Tech, la société mère de la plate-forme de médias sociaux en langue indienne ShareChat et de la plate-forme de courtes vidéos Moj, a annoncé la nomination de Gaurav Bhatia au poste de vice-président senior et responsable de l’ingénierie. Avec une carrière s’étalant sur plus de deux décennies, Bhatia apporte une richesse de connaissances à l’équipe ShareChat et Moj. Dans son nouveau rôle, il dirigera tout le développement de produits pour ShareChat et Moj, y compris le développement d’applications Android et iOS, le développement de logiciels backend, l’infrastructure et la sécurité de l’information.

Bhatia rejoint Mohalla Tech depuis Auditoria.ai qu’il a co-fondé. Ayant travaillé dans de grandes entreprises telles que Intuit, Oracle, MakeMyTrip ainsi que dans des startups financées par VC en démarrage, notamment Palerra, Auditoria.ai dans la Silicon Valley, en Californie et en Inde, il a une expérience dans la création de produits logiciels à succès ainsi que dans la direction équipes de classe mondiale, a déclaré la société dans un communiqué officiel.

« Offrir des expériences sociales exceptionnelles à notre communauté en utilisant une technologie de pointe est la clé de notre succès à long terme et de notre croissance rapide. Gaurav, avec son expérience variée dans le développement de produits dans des entreprises technologiques, apporte une connaissance approfondie de l’industrie. Je suis convaincu qu’il nous aidera à renforcer notre proposition, ainsi qu’à préparer le terrain pour la prochaine phase de succès pour ShareChat et Moj », a déclaré Bhanu Pratap Singh, co-fondateur et directeur de la technologie, Mohalla Tech Pvt Ltd. rendez-vous.

« Je suis ravi de faire partie de l’équipe de Mohalla Tech, de diriger sa division d’ingénierie et de stimuler la croissance de ses produits. ShareChat révolutionne le paysage des médias sociaux avec son offre en langue indienne et avec Moj en tête du segment des vidéos courtes, l’organisation est à un point d’inflexion pour créer de nouveaux jalons. C’est une opportunité incroyable d’être à la tête de ce changement et de redéfinir l’expérience sociale des utilisateurs avec la puissance de la technologie », a déclaré Bhatia.

