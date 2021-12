Cordes Mountain Dew à Mahesh Babu en tant qu’ambassadeur de la marque

L’acteur figurera dans la nouvelle campagne TVC de la marque

Mountain Dew a choisi Mahesh Babu comme ambassadeur de sa marque. Avec ce partenariat, Mountain Dew souhaite étendre davantage la portée de la marque et donner vie à la philosophie populaire « Darr Ke Aage Jeet Hai » de la marque. L’acteur figurera dans la nouvelle campagne TVC de la marque, a-t-il déclaré dans un communiqué. Selon Vineet Sharma, directeur de catégorie, Mountain Dew and Sting, PepsiCo India, Mahesh Babu définit la personnalité courageuse, audacieuse et audacieuse de la marque et de ses consommateurs à travers l’Inde.

« Il est une véritable incarnation de la philosophie de la marque « Darr Ke Aage Jeet Hai » et bénéficie d’un large public à travers le pays. Mahesh jouera un rôle déterminant dans l’approfondissement de la connexion des consommateurs dans la région alors que nous cherchons à étendre l’empreinte de la marque. Nous sommes ravis du voyage de Mountain Dew en 2022 alors que nous nous préparons à présenter l’acteur dans des avatars défiant la peur qui ne manqueront pas de laisser les fans inspirés et motivés », a ajouté Sharma.

La philosophie de la marque Mountain Dew s’articule autour de l’idée que les vrais héros sont ceux qui ont le courage de relever le défi de front et de sortir vainqueurs, tandis que chaque individu est confronté à la peur. Comme le nouvel ambassadeur de la marque a une base de fans pan-indienne, la marque s’attend à ce que la collaboration avec Babu engage les consommateurs en été 2022 avec plus d’aventure, plus d’excitation et plus de courage.

«Je crois que tout le monde est confronté à la peur sous une forme ou une autre – même en tant que stars de cinéma, nous sommes censés être courageux et invincibles. Cependant, un vrai héros est celui qui repousse les limites pour surmonter la peur et le doute de soi. La philosophie de Mountain Dew ‘Darr Ke Aage Jeet Hai’ m’a toujours fortement marqué car elle correspond à ma conviction », a déclaré Babu.

