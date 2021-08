Cordes Shyam Steel à Lovlina Borgohain et Manpreet Singh en tant qu’ambassadeurs de la marque

Ces nominations mettent en évidence la philosophie de Shyam Steel consistant à soutenir le développement de la culture et des infrastructures sportives globales, a déclaré la société.

Shyam Steel a engagé les médaillés olympiques Lovlina Borgohain et Manpreet Singh comme ambassadeurs de la marque. Alignées sur la mission de « Maksad Toh India Ko Banana Hai », ces nominations soulignent la philosophie de Shyam Steel pour soutenir le développement de la culture et des infrastructures sportives globales, qui résonne avec l’objectif plus large de la société de construire l’Inde, a déclaré la société dans un communiqué.

En tant que membres de l’association, Borgohain et Singh seront inclus dans les campagnes imprimées et numériques de Shyam Steel en Inde. « Nous sommes fiers d’accueillir Lovlina et Manpreet dans notre famille Shyam Steel. Leurs parcours sont des incarnations de la persévérance, de la force et de la détermination, qui sont également affiliées à la philosophie de notre marque. Chez Shyam Steel, nous sommes optimistes sur le fait que leurs personnalités créeront sûrement un impact positif sur la marque Shyam Steel, renforçant les valeurs que la marque défend », a déclaré Lalit Beriwala, directrice de Shyam Steel à l’association.

« Je suis heureux de m’associer à Shyam Steel. Cette association est spéciale et j’attends avec impatience un partenariat long et épanouissant », a déclaré Borgohain.

“Grâce à cette association, j’ai hâte de renforcer les valeurs de la marque, celles que la marque représente”, a déclaré Singh à propos du partenariat avec la marque.

« L’entreprise est désormais sur un mode d’expansion constant, bravant les perturbations causées par la pandémie de Covid-19. L’entreprise, partenaire à part entière de la construction de la nouvelle Inde, s’est engagée à contribuer de manière significative à la réalisation de l’objectif de 300 millions de tonnes de production d’acier d’ici 2030-31. Cela est conforme à la politique nationale de l’acier annoncée par le gouvernement indien pour transformer l’Inde en une économie autonome de 5 000 milliards de dollars », a ajouté Shyam Steel dans le communiqué.

