Cordes Vedix à Kunal Kapoor pour sa campagne de marketing digital

Kapoor fera la promotion de la gamme de soins capillaires Vedix sur les plateformes numériques

La marque de beauté ayurvédique Vedix a engagé l’acteur Kunal Kapoor pour sa nouvelle campagne de marketing numérique qui est lancée aujourd’hui. La campagne est conçue pour promouvoir sa gamme de produits de soins capillaires. Avec sa première collaboration Bollywood, la marque souhaite augmenter sa portée auprès des utilisateurs masculins. Kapoor fera la promotion de la gamme de soins capillaires Vedix sur les plateformes numériques dans le cadre de cette collaboration. Selon Jatin Gujrati, chef d’entreprise, Vedix, la calvitie est un phénomène courant, en particulier chez les hommes.

« Des solutions ayurvédiques richement conçues et personnalisées pour chaque client peuvent les aider à gérer la perte de cheveux et également à générer de nouvelles pousses de cheveux. Nous sommes ravis de commencer ce partenariat avec Kunal Kapoor qui a confiance en sa peau et illumine les écrans à chaque fois qu’il s’allume. Vedix apporte également le même effet sur ses clients. Vedix pense que nous sommes les véritables héritiers de l’ancien héritage indien éprouvé de l’Ayurveda, vieux de 5000 ans, et que nous l’apportons à nos clients en Inde et dans le monde dans un avatar moderne », a ajouté Gujrati.

Vedix, lancé en 2018, prétend servir près d’un lakh de nouveaux clients chaque mois avec un taux de répétition de 65%, le double de la moyenne du secteur. De plus, il prétend aider plus d’un million de clients à ce jour à gérer leurs problèmes de peau et de cheveux via son canal D2C Vedix.com. Il a également récemment lancé sa gamme sur des places de marché comme Amazon, Flipkart, Purplle, Myntra et Tata Cliq. Bien qu’il ait un taux d’exécution de Rs 160 crore, il vise à générer des revenus de Rs 500 crore d’ici 2025, a déclaré la société.

La marque travaille sur une nouvelle gamme de produits qui sera lancée prochainement. Avec ses solutions personnalisées, Vedix entend briser le cercle vicieux des essais et des erreurs qui conduisent à des résultats insatisfaisants.

Lire aussi : Stagwell s’associe à Enormous pour son réseau mondial d’affiliation

Suivez-nous sur Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

BrandWagon est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de la marque.