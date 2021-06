Cordes Vivo à Sara Ali Khan pour la prochaine série Y de smartphones

in

L’association se concentrera sur la mise en valeur du style et du design des smartphones de la série Y

La marque mondiale de smartphones Vivo a intégré l’actrice Sara Ali Khan comme “icône de style en chef” pour la prochaine série Y de smartphones. En tant que membre de l’association, Khan sera visible à travers la campagne marketing des prochains smartphones de la série Y, à partir de Y73, a déclaré Vivo dans un communiqué officiel.

L’association se concentrera sur la présentation du style et du design des smartphones de la série Y. « En tant qu’icône de style en chef pour la gamme Y-Series, Sara Ali Khan fera ressortir la combinaison parfaite de style, de force et de joie pour les consommateurs existants et potentiels de vivo. Pour ajouter plus de style au lancement du Y73, Sara Ali Khan ferait également un déballage spécial le 10 juin, dévoilant l’élégant Y73 », a ajouté la société.

« Chez vivo, notre objectif est toujours de répondre aux besoins et aux préférences en constante évolution des consommateurs, et nous nous engageons à apporter de la joie dans la vie de nos consommateurs. L’association à une icône de style aidera à transmettre le message clé pour les prochains smartphones de la série Y », a déclaré Nipun Marya, directeur de la stratégie de marque, vivo India, à propos de l’association.

“Travailler avec vivo a été une joie absolue dans le passé et collaborer à nouveau avec eux pour leur prochaine série sera une expérience incroyable. S’associer à une marque qui comprend et se concentre sur le design et les dernières technologies pour ses consommateurs est formidable », a déclaré Khan à propos de son association avec la marque.

vivo, une marque mondiale de smartphones haut de gamme, est entrée en Inde fin 2014. Fabrication dans le Grand Noida, la société dispose d’un solide réseau de distribution à travers le pays à la fois en ligne et hors ligne, des services de restauration dans environ 550 villes, dans 27 États et 5 territoires de l’Union soutenus par plus de 600 centres de service en Inde.

