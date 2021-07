Cordes Zolo à Rishi Sharma en tant que directeur marketing

Avant Zolo, il travaillait avec des noms tels que le groupe Aditya Birla, Liva et Kara

Zolo a annoncé lundi la nomination de Rishi Sharma au poste de directeur marketing. Dans son nouveau rôle, il sera chargé de renforcer la communication de marque externe et interne de la marque ainsi que de développer une stratégie de marque globale pour les nouveaux lancements verticaux.

Sharma possède plus de 20 ans d’expérience en marketing. Avant Zolo, il travaillait avec des noms tels que le groupe Aditya Birla, Liva et Kara. Ses postes précédents incluent Samsung India Electronics et des agences de publicité comme McCann, Publicis, Euro RSCG (Havas) en tant que planificateur. « Sharma apporte de nouvelles idées et connaissances de l’industrie qui ajouteront à notre force existante. Il concentrera son attention sur la communauté Zolo, le parcours du consommateur et l’élargissement de notre clientèle. Avec des idées innovantes ancrées dans l’expérience, il dirigera l’équipe de communication marketing vers la mise en place d’une nouvelle barre dans l’industrie », a déclaré Nikhil Sikri, PDG et co-fondateur de Zolo.

« Zolo est devenu un pionnier pour redéfinir la façon dont les gens vivent, travaillent et se divertissent. Au cours des 12 derniers mois, l’équipe a fait preuve d’une intégrité et d’une crédibilité inégalées alors qu’elle pivotait pour répondre aux attentes et aider ses consommateurs à faire face à la nouvelle réalité. Je suis impatient de travailler avec eux pour les aider à construire et à consolider leur position dans l’industrie alors qu’ils se développent pour créer de nouveaux marchés verticaux dans le secteur », a ajouté Sharma.

Zolo est une marque de co-living, fondée en 2015, dans le but de redéfinir l’expérience de vie en Inde. La société propose des solutions de vie grâce à des chambres/lits loués prêts à emménager qui offrent divers équipements via une plate-forme technologique intégrée basée sur des applications. Zolo a été le pionnier du coliving et des logements étudiants en 2015 et compte actuellement 40 000 lits sous la plate-forme dans plus de 485 propriétés dans 10 villes.

La société est soutenue par Investcorp, Nexus Ventures Partners, IDFC Alternatives, Trifecta Capital et Mirae Assets. Lors de la dernière ronde de financement de série C en juillet 2020, l’équipe a levé 56 millions de dollars, soit un total de 90 millions de dollars levés à ce jour.

Lire aussi : L’industrie indienne du divertissement et des médias devrait croître de 10,75 % TCAC pour atteindre 412 656 crores de roupies d’ici 2025 : rapport PwC

Suivez-nous sur Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

BrandWagon est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de la marque.