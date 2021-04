Córdoba B marque les trois points à domicile après avoir dépassé Rota (3-0)

14 avr.2021 à 21:04 CEST

le Cordoue a montré sa meilleure version après avoir battu 3-0 à Cassé pendant le match joué dans le Nouvel archange municipal ce mercredi. le Cordoue B Il est entré dans le jeu avec un esprit renforcé après avoir gagné à l’extérieur par un score de 1-4 à Atlético Antoniano. Concernant l’équipe visiteuse, le Cassé a dû se contenter d’un nul nul contre lui Utrera. Avec ce résultat, l’équipe Cordovan est la première, tandis que le Cassé Il est cinquième après la fin du match.

La réunion a commencé de manière positive pour l’équipe de Cordoue, qui a débuté à la Nouvel archange municipal grâce à un objectif de Dominguez À la 15e minute, l’équipe locale a rejoint à nouveau, augmentant les différences établissant le 2-0 au moyen d’un autre objectif de Dominguez, réalisant ainsi un doublé à 23 minutes. Après cela, la première mi-temps s’est terminée sur un résultat de 2-0.

Dans la deuxième partie, la chance est venue pour lui Cordoue B, qui a augmenté son compte de score par rapport à son rival avec un objectif de Marin quelques instants avant le coup de sifflet final, en 89, concluant la confrontation avec un résultat final de 3-0.

Les entraîneurs ont fait tous les changements possibles. De la part de l’équipe locale, ils ont sauté du banc Gomez, Philippe, Fran Gomez, Guti Oui Foire de Javi remplacer Melendez, Diego, Dominguez, Alexandre Marcelo Oui Puga, alors que les changements apportés par l’équipe visiteuse ont été Carlos, Luis Lara, Jorge Herrero, Garcia Oui Lune, qui est entré par Orihuela, Vigne, Guille Campos, Ramon Oui Heredia.

L’arbitre a décidé d’avertir trois joueurs. De la part des habitants, le carton jaune est allé à Philippe et par le Cassé réprimandé Jorge Herrero Oui Ezequiel.

Avec ce résultat, le Cordoue reste avec 36 points et le Cassé avec 23 points.

Le lendemain, le Cordoue B jouera contre lui Les quartiers à la maison et le Cassé jouera son match contre lui Pozoblanco dans leur stade.

Fiche techniqueCordoue B:Laverge, Álex Sánchez, Visus, Meléndez (Gómez, min 59), Nuñez, Alejandro Marcelo (Guti, min 85), Puga (Javi Feria, min 86), Diego (Felipe, min 59), Moyano, Dominguez (Fran Gómez, min.70) et MarínCassé:Manu, Parra (Luis Lara, min.56), Vicente, Alberto Heredia, Ezequiel, Paco Borrego, Ramón (Garcia, min.82), Heredia (Luna, min.87), Orihuela (Carlos, min.56), Guille Campos (Jorge Herrero, min.56) et EloyStade:Nouvel archange municipalButs:Dominguez (1-0, min.15), Dominguez (2-0, min.23) et Marín (3-0, min.89)