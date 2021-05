Córdoba B prend les trois points contre Los Barrios (8-2)

16/05/2021 à 15:13 CEST

le Cordoue a gagné 8-2 à Les quartiers ce dimanche au dernier jour de la deuxième phase de la troisième division, terminant leur temps dans la compétition par une victoire. le Cordoue B est arrivé avec l’intention de revenir sur le chemin de la victoire après avoir perdu le dernier match contre le Cassé par un score de 3-2. Pour sa part, Les quartiers perdu par un score de 0-4 lors du match précédent contre le Utrera et était sur une séquence de quatre défaites consécutives. Après le résultat obtenu, l’équipe de Cordoue est la première, tandis que le Les quartiers Il est cinquième après la fin du match.

La première équipe à marquer a été la Cordoue B, qui a tiré le pistolet de départ sur le Nouvel archange municipal grâce à l’objectif de Luismi à la 36e minute. Après un nouveau coup, l’équipe locale a augmenté le score à la 42e minute grâce à un but de Dominguez. Il a réduit les distances Les quartiers avec un objectif de Arona diawara peu de temps avant la fin, en particulier en 47, concluant la première période avec un résultat de 2-1.

La seconde moitié du match a commencé de manière positive pour l’équipe de Cordoue, qui a mis plus de terrain entre les deux avec un but de Marin quelques instants après le début de la seconde mi-temps, à la 49e minute. L’équipe locale a rejoint à nouveau, augmentant les revenus grâce à un autre but de Luismi à la 52e minute. Cordoue B à 60 minutes au moyen d’un Manolillo. Plus tard, les locaux ont de nouveau marqué grâce à un but de Alexandre Marcelo à 64 minutes pour établir 6-1 en faveur de Cordoue. Par la suite, une nouvelle occasion a augmenté le score des locaux grâce à un nouvel objectif de Luismi, réalisant ainsi un triplé à la 69e minute qui lui laissait 7-1. Cordoue. Cependant, l’équipe visiteuse a réduit les différences en faisant 7-2 grâce à un but de Bouba à la minute 81. Cependant, l’équipe de Cordoue a augmenté le score avec un but de Philippe juste avant le coup de sifflet final, précisément à 89. Enfin, le match s’est terminé sur un score de 8-2.

Pendant le match, des changements ont été apportés aux deux équipes. Les joueurs de la Cordoue qui sont entrés dans le jeu étaient Moyano, Manolillo, Philippe, Tellado Oui Du fleuve remplacer Visus, Puga, Gomez, Dominguez Oui Luismi, tandis que les changements dans le Les quartiers Ils étaient Ruben correro, Kabore, Valdrin Dalipi, Trujillo Oui Francesco Contaldo, qui est entré pour fournir Nacho bessone, Mamadou, Alberto Ramos, Ekedo Oui Adri.

L’arbitre a averti avec un carton jaune de Visus Oui Puga par le Cordoue déjà Arona diawara, Kabore Oui Adri par l’équipe du bol.

Avec ce résultat, le Cordoue il obtient 45 points et le Les quartiers avec 27 points.

Fiche techniqueCordoue B:Romero, Dominguez (Tellado, min.62), Álex Sánchez, Alejandro Marcelo, Nuñez, Puga (Manolillo, min.54), Guti, Visus (Moyano, min.54), Luismi (Del Rio, min.73), Gómez (Felipe, min 62) et MarínLes quartiers:Nacho Bessone (Ruben Correro, min.46), Adri (Francesco Contaldo, min.70), Mamadou (Kabore, min.46), Ussama, Kaya, Alberto Ramos (Valdrin Dalipi, min.49), Gomez, Bouba, Arona Diawara, Rivero et Ekedo (Trujillo, min.70)Stade:Nouvel archange municipalButs:Luismi (1-0, min.36), Dominguez (2-0, min.42), Arona Diawara (2-1, min.47), Marín (3-1, min.49), Luismi (4-1 , min.52), Manolillo (5-1, min.60), Alejandro Marcelo (6-1, min.64), Luismi (7-1, min.69), Bouba (7-2, min.81) et Felipe (8-2, min. 89)