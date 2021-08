Cordon : “La semelle intérieure est fermée”

27/08/2021 à 19:06 CEST

Antonio Cordón, directeur sportif du Betis, est apparu lors d’une conférence de presse pour parler de l’un des marchés des transferts les plus controversés de l’histoire. Le manager de Verdiblanco a confirmé qu’il n’y aurait plus de signatures après les arrivées de Pezzella et Willian José, mais que certains départs pourraient être annoncés avant le 31 août.

Le Betis a déjà fermé l’équipe

« Le personnel est fermé en termes d’entrées, en termes de sorties, nous sommes ouverts jusqu’à la fin du marché. Aucun joueur ne sera incessible si une bonne offre arrive mais jusqu’à la clôture rien ne pourra être avancé”, fit remarquer Cordon.

Cependant, il n’envisage une arrivée que s’il y a des victimes qui ne rentrent pas dans les plans du club : « L’équipe, pratiquement, nous l’avons fermé à moins qu’une sortie inattendue ne se produise“il expliqua.”Nous espérons le rétablissement de Sabaly et il y a d’autres joueurs qui peuvent le faire parfaitement, comme Martín Montoya et Fran Delgado qui peuvent concourir pour ce poste. Il y a aussi un joueur de plus dans l’équipe qui peut être rejoint”, a ajouté le directeur sportif.

Les arrivées de Pezzella et Willian José

Cordón apprécie la signature de Pezzella de manière très positive : “Nous avons pu profiter du moment opportun pour que sa signature puisse avoir lieu. Cela arrive à un très beau moment de votre carrière. Il arrive dans un vestiaire très exigeant, avec un prototype de joueur défini et où le fondamental est le groupe“il expliqua.

Et devant les demandes des supporters, il justifie la performance du club : “Pezzella vient d’arriver, et maintenant Willian José. Le remodelage de l’effectif est en cours même s’il semble qu’il ne” Il a dit. ” Il y a aussi des joueurs des années précédentes dans lesquels nous avions une équipe très appréciée. En un an, il y a douze ou treize joueurs qui sont arrivés entre les équipes locales et les autres. Nous faisons un gros effort pour amener et contribuer des joueurs”, a-t-il déclaré.

Le directeur sportif a demandé une analyse plus exhaustive de la part du Betis : “Bien sûr, nous sommes toujours très exigeants, et il est normal de demander des choses, un club comme le Betis doit être conscient de toute opportunité. Il faut aussi compter sur les arrivées d’Edgar et Rober, ” a-t-il claqué. ” Sabaly on sait qu’il va y avoir une période creuse, mais Il est inscrit dans l’équipe et est clairement un joueur de l’équipe. Du côté droit nous sommes couverts, il y a des options dans l’équipe », a-t-il déclaré.

Ni Carvalho ni Ceballos

Il a démenti les négociations avec William Carvalho : “Chaque jour, un nom différent apparaît avec une offre différente, mais nous attendrons la fin du marché. Je n’ai aucune trace de cette offre« Il a expliqué. Il a également démenti la venue de Ceballos : « C’est un excellent joueur et ce club l’aime, mais aujourd’hui le Betis ne peut pas se le permettre », a-t-il conclu.