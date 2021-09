Cordoue arrache les trois points à Coria (0-3)

19/09/2021 à 20h33 CEST

Les Cordoue signé une performance exceptionnelle après avoir battu le Coria pendant le match joué en L’île ce dimanche, qui s’est soldé par un score de 0-3. Les Coria Il est arrivé avec l’intention de récolter une nouvelle victoire après avoir remporté les deux derniers matches de la compétition. Le plus récent était contre San Roque Lepe à la maison (1-2) et l’autre devant Antequera dans son fief (2-0). Pour sa part, Cordoue gagné lors de ses deux derniers matches de compétition contre lui Cadix B dans son stade et le Xerez Deportivo à l’extérieur, 3-1 et 1-5 respectivement. Après le score, l’équipe Corian est cinquième à la fin du match, tandis que le Cordoue maintient la direction de la deuxième RFEF.

La rencontre a commencé de manière positive pour lui Cordoue, qui a débuté en L’île grâce à un peu de Willy quelques instants après le début du duel, à la minute 1. Après un nouveau jeu, l’équipe visiteuse a augmenté le score, qui s’est distancié par un nouveau but de Willy, réalisant ainsi un doublé à la 16e minute, après quoi la première mi-temps s’est terminée sur un résultat de 0-2.

Dans la deuxième période, l’équipe de Cordoue a marqué un but, ce qui a augmenté son nombre de buts par rapport à son rival avec un but de Maisons juste avant le coup de sifflet final, précisément en 93, mettant fin à la confrontation sur le score de 0-3.

Dans le chapitre sur les changements, le Coria de Rai Rosa soulagé Chema, Des gamins, Orfèvre et Déco pour Adil, Erik aguado, Alagy Oliveira et Mahillo, tandis que le technicien du Cordoue, Crespo allemand, a ordonné l’entrée de Simo Bouzaidi, Luismi, Maisons, Perdomo et juillet fournir Pouga, Sources, Des grottes, Willy et Alex Bernal.

L’arbitre a donné un carton jaune à Patxi Davila, Mahillo et Alagy Oliveira par l’équipe locale déjà Alex Bernal, Toni Arranz et Luismi par l’équipe de Cordoue.

Avec ce résultat, le Coria reste avec six points et le Cordoue obtient neuf points après avoir remporté le duel.

Les équipes continueront à jouer leurs matchs suivants dans la deuxième RFEF : le Coria tentera de reprendre le chemin de la victoire lors de son prochain duel contre lui Cacereño loin de chez eux, tandis que le Cordoue jouera à domicile contre lui Don Benito.

Fiche techniqueCoria :Diego, Pedro Melli, Rubén Alegre, Patxi Dávila, Mahillo (Deco, min.63), Alagy Oliveira (Platero, min.63), Sergio Gomez, Santi, Pino, Adil (Chema, min.56) et Erik Aguado (Kids , min.63)Cordoue :Ramos, José Cruz, Alonso, Ekaitz, José Ruiz, Álex Bernal (Julio, min.82), Toni Arranz, Willy (Perdomo, min.82), De Las Cuevas (Casas, min.72), Fuentes (Luismi, min. .72) et Puga (Simo Bouzaidi, min.65)Stade:L’îleButs:Willy (0-1, min. 1), Willy (0-2, min. 16) et Casas (0-3, min. 93)