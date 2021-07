Cordoue : ils démantèlent un gang criminel dédié à l’escroquerie sur Internet

La Garde civile a démantelé un gang criminel à Cordoue dédié à arnaque en ligne dans ce qu’on appelle l’opération Caméléon. Au total ce sont quatre personnes, qui auraient pu obtenir frauduleusement, pendant un an, plus de 130.000 euros. Les données étaient connues depuis janvier, date à laquelle les enquêtes ont commencé à la caserne de la garde civile de Montilla.

Apparemment une victime avait dénoncé avoir acheté des billets que je n’avais pas reçus et il les a achetés sur une page d’achat et de vente Internet bien connue. Le paiement avait été effectué via un code bancaire que la victime avait envoyé à l’escroc et il a pu extraire l’argent à un guichet automatique d’une banque à Burgos.

Avec tout cela, on a su que l’escroc avait utilisé une fausse identité pour gagner la confiance de la victime. Chacune des mesures prises a conduit le fraudeur à utiliser une autre fausse identité ou à se faire passer pour une autre personne.

L’état d’avancement de l’enquête nous permet de savoir que ces escroqueries ont été perpétrées par quatre personnes, trois d’entre eux qui vivaient dans la province de Burgos et un autre dans la province d’Alicante. En plus de l’envoi de codes bancaires, d’autres modes de paiement tels que Bizum ou Hall Cash et à d’autres occasions des virements bancaires ont également été utilisés.

Au total et à ce jour, il y a 33 délits de fraude et Il se peut que ce groupe ait participé à 66 autres crimes, qui ont eu lieu dans différentes parties de la géographie espagnole. L’étude des comptes bancaires et des mouvements effectués par une bande criminelle démantelée à Cordoue dédiée à l’escroquerie sur Internet a révélé que plus de 130.000 euros ont été obtenus frauduleusement en un an.