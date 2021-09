Cordoue reste avec les trois points contre Don Benito (3-2)

in

26/09/2021 à 20:04 CEST

Les Don Benito ne pouvait pas battre le Cordoue, qui s’est imposé 3-2 lors du duel disputé ce dimanche dans le Nouvel Archange Municipal. Les Cordoue Il est arrivé avec l’intention de récolter une nouvelle victoire après avoir remporté les deux derniers matches de la compétition. Le plus récent était contre Coria loin de chez soi (0-3) et l’autre devant Cadix B dans leur stade (3-1) et avec une séquence de trois victoires consécutives dans la compétition. Du côté de l’équipe visiteuse, le Don Benito a récolté un nul nul contre lui San Roque Lepe, ajoutant un point lors du dernier match joué dans la compétition. Avec ce résultat, l’équipe locale est restée chef de file de la deuxième RFEF, tandis que le Don Benito Il était à la quinzième place à la fin du match.

La première partie de l’affrontement a commencé d’une excellente façon pour les Don Benito, qui a profité du jeu pour ouvrir le score avec un but de David Agudo à la minute 13. Cependant, le Cordoue a obtenu le match nul avec un objectif de Sources à la 38e minute. Après cela, une nouvelle occasion a permis à l’équipe de Cordoue d’augmenter le score grâce à un but de Perdomo à 39 minutes établi par 2-1. Par la suite, l’équipe locale a marqué à la 43e minute grâce à un penalty maximum de Willy. L’équipe visiteuse a coupé les distances avec un autre but de David Agudo, qui a ainsi réalisé un doublé avant le coup de sifflet final, à 45. Après cela, la première mi-temps s’est terminée sur un résultat de 3-2.

Aucune des deux équipes n’a eu la chance de marquer en seconde période et le temps réglementaire s’est donc terminé sur un score de 3-2.

Les deux entraîneurs ont fait des mouvements sur les bancs. L’entraîneur de la Cordoue a donné accès à juillet, Visus et Bernard pour Willy, Luismi et Alex Bernal, Pendant ce temps, il Don Benito a donné accès à Ézequiel, Alex Herrera, Turmo et Drammeh pour Charlie, Gonzalo, Rallye et Puits d’Abraham.

L’arbitre a décidé de mettre en garde six joueurs. Du côté des locaux, le carton jaune est allé à Luismi et par le Don Benito admonesté Miquel, David Agudo, Rallye, Lolo Pavon et Ézequiel.

Avec cette victoire, le Cordoue parvient à monter à 12 points et reste à la place de la promotion, tandis que le Don Benito reste avec un colon.

L’équipe qui a joué le match à domicile sera mesurée le lendemain avec le Tamaraceite, Pendant ce temps, il Don Benito jouera contre lui Cacereño.

Fiche techniqueCordoue :Ramos, Alonso, José Cruz, Ekaitz, José Ruiz, Willy (Julio, min.79), Toni Arranz, Álex Bernal (Bernardo, min.80), Perdomo, Fuentes et Luismi (Visus, min.80)Don Benito :Sebas, Lolo Pavón, Gonzalo (Álex Herrera, min.70), Dani Martínez, Trinidad, Carlos (Ezequiel, min.46), Miquel, Abraham Pozo (Drammeh, min.85), Essomba, Raly (Turmo, min.85) ) et David AgudoStade:Nouvel Archange MunicipalButs:David Agudo (0-1, min. 13), Fuentes (1-1, min. 38), Perdomo (2-1, min. 39), Willy (3-1, min. 43) et David Agudo (3- 2, au moins 45)