Core DeFi Metrics 22 août ⋆ Crypto nouveaux médias

L’écosystème de la finance décentralisée (DeFi) a eu une réaction mitigée aux récents bouleversements de la tendance des prix dans l’industrie mondiale de la crypto-monnaie ces derniers temps. Au milieu des actions haussières et baissières, les jetons DeFi sont restés fidèles à leurs fondamentaux, une décision qui a empêché de fortes ventes, même parmi les meilleures pièces par capitalisation boursière.

Valeur totale DeFi verrouillée (TVL)

L’écosystème DeFi a continué de voir des entrées de liquidités dans le large éventail de protocoles, y compris les marchés de prêt, de dérivés et d’échange décentralisés respectivement. Selon DeFi Pulse, la valeur totale bloquée dans DeFi est actuellement fixée à 84,14 milliards de dollars, contre 62,921 milliards de dollars le mois dernier.

Tendance DeFi 90 TVL. Source : DeFiPulse

L’écosystème plus large de la crypto-monnaie a connu de nombreux changements de prix avec des périodes de hauts et de bas au cours de cette même période. Cependant, ces mesures DeFi montrent que de nombreux investisseurs ont choisi de sécuriser leurs avoirs avec les options de rendement rendues possibles par les marchés financiers décentralisés. Le chiffre actuel de TVL est d’environ 3,56 milliards de dollars par rapport au plus haut sommet atteint en mai. Cela indique que le marché DeFi a presque réduit les pertes accumulées lors du précédent crash flash du marché de la cryptographie au début du deuxième trimestre.

Sur la base des performances du protocole, le protocole de prêt DeFi, Aave possède la plus grande quantité de liquidités bloquées avec une valeur de 15,95 milliards de dollars au sommet d’un taux de domination de 16,14 %. InstaDApp arrive en deuxième position avec 12,01 milliards de dollars d’actifs totaux bloqués, Curve Finance occupant la troisième position avec 11,29 milliards de dollars.

Perspectives de prix des protocoles DeFi

La large capitalisation boursière DeFi selon les données de CoinMarketCap est actuellement fixée à 112,95 milliards de dollars. L’échange décentralisé basé sur Ethereum, Uniswap (UNI) est le protocole DeFi le plus précieux en termes de capitalisation boursière et change actuellement de mains à 27,41 $, en baisse de 5,27% au cours des dernières 24 heures.

Alors que Chainlink (LINK), Terra (LUNA) et Avalanche (AVAX) réduisent actuellement les pertes à 3,87 %, 3,56 % et 10,13 %, Ox (ZRX), Loopring (LRC) et Kava.io (KAVA) sont actuellement parmi les meilleurs gagnants avec 2,39 %, 55,15 % et 12,31 % respectivement.

Les changements de prix sont transitoires dans le cryptospace au sens large et cela se reflète également actuellement sur le marché DeFi. La contribution de 112 milliards de dollars de ces ramifications cryptographiques montre la force et la résilience au milieu des allégations de répression réglementaire de l’espace par diverses autorités.

Clause de non-responsabilité

Le contenu présenté peut inclure l’opinion personnelle de l’auteur et est soumis aux conditions du marché. Faites votre étude de marché avant d’investir dans les crypto-monnaies. L’auteur ou la publication n’assume aucune responsabilité pour votre perte financière personnelle.

