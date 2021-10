Corée du Nord : Kim Jong-Un montre le plus gros missile au milieu des tensions avec Séoul et les États-Unis | Monde | Nouvelles

Des missiles, des soldats torse nu brisant des briques à mains nues et des jets laissant des traînées colorées lors d’un spectacle aérien étaient exposés à l’exposition sur le développement de la défense à laquelle assistait le dirigeant nord-coréen lui-même lundi, selon un rapport de .. Kim Jong-Un a été filmé et photographié par l’agence de presse officielle de l’État (KCNA) posant à côté des plus gros missiles du pays, dont le Hwasong-16 – le plus grand missile balistique intercontinental (ICBM) de Corée du Nord – dévoilé lors d’un défilé militaire en octobre 2020 mais pas encore testé.

Le spectacle militaire s’est produit au milieu d’une course aux armements accélérée entre le Nord et le Sud après que Pyongyang a coupé les lignes directes reliant les deux pays.

Kim a déclaré que les efforts « sans restriction et dangereux » de Séoul pour renforcer son armée « détruisaient l’équilibre militaire dans la péninsule coréenne et augmentaient l’instabilité et le danger militaires ».

« Sous le prétexte absurde de réprimer nos menaces, la Corée du Sud a ouvertement exprimé son désir de prendre l’avantage sur nous en termes de puissance militaire à plusieurs reprises », a-t-il ajouté.

Lors de l’exposition, le leader a déclaré : « Nous ne discutons de guerre avec personne, mais plutôt pour empêcher la guerre elle-même et pour augmenter littéralement la dissuasion de la guerre pour la protection de la souveraineté nationale.

Séoul a précipité la militarisation avec des projets de construction de porte-avions, l’achat de chasseurs furtifs F-35 de fabrication américaine et les récents tirs d’essai de son premier missile balistique lancé par sous-marin.

En réponse, la Corée du Nord a poursuivi son programme de missiles, et les analystes disent qu’elle a commencé une expansion majeure de son principal réacteur nucléaire, utilisé pour produire du carburant pour les bombes nucléaires.

La Corée du Nord refuse également toute discussion avec les États-Unis, car Washington maintient des politiques telles que des sanctions et des activités militaires en Corée du Sud.

Kim considérait les récentes politiques américaines dans la région comme des « jugements et cations erronés ».

« Les États-Unis ont fréquemment signalé qu’ils n’étaient pas hostiles à notre pays, mais il n’y a aucune raison comportementale de croire que ce ne l’est pas », a déclaré Kim à KCNA.

« Pour nos descendants, nous devons être forts. Nous devons d’abord être forts.

« Les menaces militaires auxquelles notre pays est confronté sont différentes de ce que nous avons vu il y a 10, cinq ou trois ans », a-t-il déclaré, ajoutant que les tensions sur la péninsule coréenne ne seront pas facilement résolues « à cause des États-Unis ».

Un porte-parole du département d’État américain a publié une déclaration disant qu’il visait à dénucléariser complètement la péninsule coréenne sans nourrir aucune intention hostile.

« Les États-Unis ont un intérêt vital à dissuader la RPDC, à se défendre contre ses provocations ou son recours à la force, et à limiter la portée de ses programmes d’armement les plus dangereux, et surtout à assurer la sécurité du peuple américain et de nos alliés », ont-ils déclaré.

Le conseiller sud-coréen à la sécurité nationale, Suh Hoon, a rencontré mardi à Washington son homologue américain, Jake Sullivan, pour discuter de la Corée du Nord.

Suh a déclaré lundi aux journalistes qu’il prévoyait de discuter de la proposition du président sud-coréen Moon Jae-in de mettre fin officiellement à la guerre de Corée de 1950 à 1953 et d’un éventuel assouplissement des sanctions contre la Corée du Nord, a rapporté l’agence de presse Yonhap.

Bien qu’un armistice ait été déclaré en 1953, la guerre de Corée se poursuit techniquement jusqu’à ce qu’un traité de paix soit signé.

« M. Sullivan et M. Suh ont eu des discussions approfondies sur la situation sécuritaire actuelle dans la région et ont appelé la RPDC à engager une diplomatie sérieuse et soutenue en vue de la dénucléarisation complète de la péninsule coréenne », a déclaré la Maison Blanche dans un communiqué à l’issue de la réunion.

« M. Sullivan a souligné la nécessité pour la RPDC de s’abstenir d’actions d’escalade et a également réaffirmé le soutien américain au dialogue et à la coopération intercoréens. »