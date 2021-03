Corée du Nord: Mystère alors que Kim Jong-un refuse de répondre aux appels de Biden | Monde | Nouvelles

L’administration de M. Biden a entamé une campagne dans les coulisses pour entamer des pourparlers avec Pyongyang en février, mais n’a pas encore reçu de réponse. Le guide suprême Kim Jong-un n’a pas non plus félicité M. Biden pour sa victoire présidentielle des semaines après son investiture.

Au cours des derniers mois, la Corée du Nord a dévoilé deux nouvelles armes, dont un nouveau missile lancé par sous-marin et le plus gros ICBM du pays, le Hwasong-16.

Avant sa victoire électorale, M. Biden avait vivement critiqué Kim et l’avait qualifié de «voyou».

Mais rien de concret n’a été finalisé et leur deuxième sommet a été interrompu après que Kim ait demandé la fin de toutes les sanctions.

Le premier sommet a permis aux deux parties d’accepter «d’établir de nouvelles relations américano-RPDC» et de «travailler à la dénucléarisation complète de la péninsule coréenne».

En 2018, Kim et M. Trump se sont rencontrés à Singapour pour discuter de la dénucléarisation de la péninsule.

Avant l’investiture de M. Biden en janvier, Kim a promis d’augmenter les capacités militaires nucléaires de la Corée du Nord dans les mois à venir.

Tout en assumant le titre de secrétaire général du Parti des travailleurs coréens, Kim a déclaré dans son discours que son pays devrait être «réorienté vers la soumission» des États-Unis.

Les médias d’État nord-coréens ont cité le chef suprême comme disant: «Nos activités politiques étrangères devraient être concentrées et réorientées sur la maîtrise des États-Unis, notre plus grand ennemi et principal obstacle à notre développement innovant.

«Peu importe qui est au pouvoir aux États-Unis, la vraie nature des États-Unis et leurs politiques fondamentales envers la Corée du Nord ne changent jamais.»