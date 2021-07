Corée du Sud – Espagne (69-73) : Astou Ndour soutient l’Espagne dans une première inconfortable

26/07/2021

Le à 18:24 CEST

Sport.es

En cas de doute, le petit matin et une Corée du Sud inconfortable, Astou Ndour était la réponse. Le centre hispano-sénégalais a mené la victoire de l’équipe espagnole (69-73), avec un “double-double” de 28 points et 10 rebonds, menant la riposte au centre rival Ji Su Park et ouvrant le set final au dernier quart dans une première compliquée.

Dans son meilleur match en chiffres de sa carrière avec l’équipe nationale, Ndour a été le phare d’une équipe renforcée par le travail de Laura Gil (16 points et 14 rebonds), également au maximum. Le triomphe place les femmes espagnoles là où elles voulaient : avec une victoire avant d’affronter le champion d’Europe Serbie et la quatrième équipe mondiale, le Canada, bien que sans la différence qu’ils auraient préféré.

L’entraîneur Lucas Mondelo a prévenu avant de commencer. “C’est une équipe inconfortable et plus à 10 heures du matin”, a-t-il déclaré, et c’était le cas. Le départ 0-8 était un mirage contre une équipe sud-coréenne dirigée par Ji Su Park, un centre de la WNBA qui avait 17 points et 10 rebonds qui faisaient mal à cause de son agressivité. et triple inspiration (5 sur 16, 31%), avec le meilleur buteur de Leeseul Park, 26 points.

Horaires inhabituels

Et qu’au début les Espagnoles ne semblaient pas remarquer l’horaire inhabituel du matin, 10 heures du matin à Saitama, faisant souffrir la star coréenne Ji Su Park et courant au rythme de Cristina Ouviña (0-8, m.4). Cependant, lorsque le géant de la WNBA s’est réveillé, l’Espagne est entrée en crise et Hyejin Park a terminé du périmètre pour 15-16 à la fin du premier.

Les Coréens ont commencé à serrer en défense et à affûter le poignet, tandis que l’Espagne était pesée par la précipitation et l’erreur. Jusqu’à ce que Ndour est venu à la rescousse (22-24, m.15), mais au-delà, l’Espagne ne fonctionnait toujours pas en attaque et Leeseul Kang a puni son erreur avec 7 points d’affilée, donnant aux Coréens cinq points d’avance (30-25).Un effort de Laura Gil a rapproché l’Espagne pour rester dans la pommade à l’arrivée de la pause (35-33), à peine rattrapé une équipe malencontreuse dans le triple (8 ratés) et avec un pauvre 33% de field goal alors que la Corée du Sud avait un poignet graissé de 6,75 mètres (3 sur 8, 38%).

Ndour prend le commandement

Ndour a ajusté le viseur à la mi-temps et a brisé le mauvais triplé espagnol fario, et le match s’est transformé en un duel avec son ennemi juré coréen Ji Su Park, qui visait déjà 17 points.. Au repos, Silvia Domínguez a pris le pouvoir et avec un 2+1 bat l’Espagne (50-51, m.27). Entre elle et Laura Gil, les Espagnoles ont poussé pour aller au dernier set devant (53-54).

Encorestou a porté le coup final. Désireuse de mettre fin à un duel inconfortable comme peu d’autres pour l’équipe espagnole, elle a suivi le chemin indiqué par Domínguez avec un triple pour ajouter un panier et un 2+1. Une fois de plus Silvia et Cristina Ouviña ont ajouté des paniers pour compléter un 0-12 avec un air de jugement (53-66, m.33).

L’Espagne n’avait plus qu’à conserver l’avantage face à une Corée du Sud qui voyait ses options disparaître, même si il a rattrapé le résultat à la fin, niant un écart plus favorable qui pourrait être utile en cas d’égalité avec ceux de Lucas Mondelo, qui jouera à nouveau mercredi contre la Serbie (17h20 locaux, 10h20 en Espagne) et clôturera la phase de groupes dimanche lors de la séance matinale contre le Canada.