29/05/2021 à 21:17 CEST

le Corellano a remporté le Lourdes 1-3 lors du match disputé ce samedi dans le Luis Asarta. le Lourdes est arrivé avec l’intention de revenir sur la voie de la victoire après avoir subi une défaite 4-2 lors du match précédent contre Txantrea et avec une séquence de cinq défaites consécutives dans la compétition. Pour sa part, Corellano a remporté à domicile 3-2 son dernier match dans la compétition contre FC Bidezarra. Après le résultat obtenu, l’ensemble tudelano est dixième, tandis que le Corellano il est troisième après la fin du match.

Le match a commencé de manière positive pour l’équipe de Tudela, qui a profité du jeu pour ouvrir le score grâce à un but de La gauche à la 11e minute. Corellano avec un objectif de Simon peu avant la fin, plus précisément en 42, clôturant ainsi la première mi-temps avec un 1-1 dans la lumière.

Après la pause, dans la seconde mi-temps est venu le but de l’équipe corellano, qui a tourné le tableau de bord avec un but de Arellano à la 65e minute. Par la suite, l’équipe visiteuse a marqué, prenant ses distances grâce à un autre but de Arellano, qui a ainsi réalisé un doublé à la 83e minute. Finalement, le match s’est terminé sur un 1-3 au tableau d’affichage.

Le technicien de la Lourdes, Javier Serrano, a donné accès au champ à Cow-boy Oui José remplacer Moha Oui Valentin, tandis que de la part du Corellano, Adolfo Etxeverria remplacé Ruben, Ucar, Israël, Vannier Oui Zufia pour Paul, Chicho, Alberto, Ayensa et Isaac.

Avec ce résultat, le Lourdes il lui reste 19 points et le Corellano obtient 37 points après avoir remporté le match.

Les équipes continueront à jouer leurs matchs suivants dans la deuxième phase de la troisième division: le Lourdes tentera de revenir sur la voie de la victoire lors de son prochain duel contre lui Beti Onak à la maison, tandis que le Corellano jouera dans son fief contre lui CD Fontellas.

Fiche techniqueLourdes :Basurto, Maxi, Borja, David Royo, Garcia, Eneko, Garcia, Sergio, Izquierdo, Valentin (Jose, min.61) et Moha (Vaquero, min.56)Corellano :Ocariz, Chicho (Ucar, min.60), Simón, Isaac (Zufia, min.84), Jaime García, Sancha, Garbayo, Ayensa (Cestero, min.79), Arellano, Pablo (Rubén, min.45) et Alberto (Israël, min.60)Stade:Luis AsartaButs:Izquierdo (1-0, min. 11), Simón (1-1, min. 42), Arellano (1-2, min. 65) et Arellano (1-3, min. 83)