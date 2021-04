Corellano obtient les trois points après avoir battu CD Fontellas 1-2

17/04/2021 à 22:08 CEST

Samedi dernier le Corellano a gagné à l’extérieur 1-2 contre CD Fontellas. Avec ce bon résultat, l’ensemble Corellano est le premier, tandis que le Fontellas il est huitième à la fin du match.

La première équipe à marquer était l’équipe visiteuse, qui en a profité pour ouvrir le score avec un but Jaime Garcia à la 7e minute. Après un nouveau jeu, le score de l’équipe corellano a augmenté, ce qui a augmenté les distances établissant le 0-2 grâce à un but de Isaac à la 11e minute, concluant la première mi-temps avec le résultat de 0-2.

En seconde période, la chance est venue pour l’équipe Fontellero, qui a réduit les différences avec un but de Ochoa à la minute 83, terminant le match avec un score final de 1-2.

Dans le chapitre sur les changements, les acteurs de la Fontellas qui sont entrés dans le jeu étaient Mugueta, Lahuerta Oui Saez remplacer Iker, Othman Chaaf Oui Munarriz, tandis que les changements dans le Corellano Ils étaient Zufia, Sancha, Ayensa, Simon Oui Garbayo, qui est entré pour remplacer Chicho, Asier Liroz, Paul, Arellano Oui Ucar.

Au cours des 90 minutes de la réunion, sept cartes au total ont été vues. Du Fontellas le jaune a été sanctionné Munarriz, Bonilla Oui Ochoa et avec du rouge à Ochoa (2 jaunes), tandis que l’équipe corellano sanctionnait Asier Liroz Oui Jaime Garcia avec un carton jaune et avec un carton rouge Armendariz.

Avec ce résultat, le Fontellas reste avec 20 points et le Corellano il monte à 27 points.

Le lendemain, le CD Fontellas jouera contre lui Beti Onak à la maison et le Corellano jouera son match contre lui Baztan à la maison.

Fiche techniqueCD Fontellas:Echeverria, Sergio, Munarriz (Saez, min.80), Othman Chaaf (Lahuerta, min.58), Alava, Ochoa, Oliver, Bonilla, Vasilev, Iker (Mugueta, min.46) et San JuanCorellano:Jesus Ovejas, Jaime García, Ucar (Garbayo, min 85), Fran Sainz, Pablo (Ayensa, min 73), Arellano (Simón, min 85), Isaac, Armendáriz, Chicho (Zufia, min 61), Asier Liroz (Sancha, min 61) et AguadoStade:–Buts:Jaime García (0-1, min.7), Isaac (0-2, min.11) et Ochoa (1-2, min.83)