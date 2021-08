Corentin Tolisso devrait laisser son contrat expirer et quitter le Bayern Munich l’été prochain

Selon un nouveau rapport de Kerry Hau de Goal, il semble très probable que le milieu de terrain du Bayern Munich Corentin Tolisso épuisera le reste de son contrat et partira en transfert gratuit l’été prochain. Le contrat de l’international français au club expire l’année prochaine, et il pourrait techniquement signer un pré-contrat avec un club dès cet hiver, car il semble que le Bayern n’ait pas l’intention d’essayer de le faire signer un nouvel accord.

En plus de Michael Cuisance et de la situation avec Chris Richards et Hoffenheim, le Bayern n’a pas eu beaucoup de prétendants viables pour Tolisso prêts à répondre à l’évaluation du milieu de terrain par le Bayern.

Manchester United avait manifesté son intérêt pour Leon Goretzka et Tolisso plus tôt cet été, mais avec les signatures très médiatisées de Jadon Sancho et Raphaël Varane, ce n’est pas aussi faisable financièrement pour le moment. Sans oublier que l’avenir de Paul Pogba à Old Trafford avait été sérieusement remis en question, mais sa performance fantastique lors de leur premier match de Premier League contre Leeds United semblait suggérer son engagement envers United pour le moment. Cela pourrait, bien sûr, changer avec tout ce qui se passe sur et en dehors du terrain, mais s’il continue à jouer et à réitérer son désir de rester, United a moins besoin de Tolisso. Cependant, ils pourraient toujours poursuivre l’option de le faire potentiellement bénéficier d’un transfert gratuit l’été prochain.

Analyse BFW

La situation de Tolisso au Bayern a rendu la prise de décision très compliquée et difficile. Son historique de blessures depuis qu’il a rejoint l’Olympique de Lyon a été incroyablement malchanceux, mais n’a fait que déprécier sa valeur marchande. Goretzka et Joshua Kimmich sont sur le point de signer de nouveaux accords au club, mais le milieu de terrain central est toujours une zone du terrain dans laquelle Julian Nagelsmann aimerait avoir une certaine profondeur.

Il aura au moins Tolisso pour cette saison, mais devra espérer que soit avant la fermeture du mercato d’été, soit pendant le mercato d’hiver, le Bayern pourra signer Marcel Sabitzer du RB Leipzig. Perdre Tolisso sur un coup franc juste une saison après avoir perdu David Alaba, Javi Martinez et Jerome Boateng sans obtenir un remplaçant solide au milieu de terrain central pourrait s’avérer coûteux.

Avec Marc Roca actuellement sur la touche en raison d’une blessure, le Bayern n’a pas beaucoup de profondeur au milieu de terrain après Kimmich, Goretzka et Tolisso. Retirer Tolisso de l’équation la saison prochaine pourrait être coûteux, surtout si le Bayern n’est pas en mesure de conclure un accord pour Sabitzer.