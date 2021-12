Corentin Tolisso du Bayern Munich devrait commencer à Der Klassiker

La majeure partie de la couverture qui a été donnée à Corentin Tolisso cette saison a porté sur son départ imminent du Bayern Munich. Cependant, avec Joshua Kimmich toujours malade, Julian Nagelsmann devra probablement affronter Tolisso lors du prochain affrontement en tête du classement avec le Borussia Dortmund. Le Français a connu un début de saison lent – ​​temps manquant à la fois pour COVID-19 et les blessures – et vient d’enregistrer son deuxième départ de cette saison de Bundesliga la semaine dernière contre Bielefeld.

Bien que le Bayern préfère disposer d’un Kimmich en bonne santé, le fait que Tolisso joue contre Dortmund ne doit pas être un inconvénient. Comme le souligne le botteur, Tolisso a marqué un but contre Dortmund lors de la DFL-Supercup 2020 et est entré contre Dortmund lorsque Kimmich s’est blessé en essayant de défendre Erling Haaland. Le Bayern a remporté les deux matchs 3:2. Bien qu’il ne soit pas le stratège que Kimmich est, Tolisso apporte de la vitalité et une menace de score à la position.

Le départ de Tolisso n’est pas la seule option de Nagelsmann ce week-end. Jamal Musiala est venu remplacer Leon Goretzka contre Bielefeld, dans ce qui aurait pu être considéré comme un échauffement pour le match de ce week-end contre Dortmund. Marc Roca – bien qu’il soit très peu probable qu’il commence – est également une option à voir un certain temps.