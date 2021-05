Corentin Tolisso du Bayern Munich espère toujours une place en équipe de France pour l’Euro de cet été

Corentin Tolisso se remet de son tendon de cuisse déchiré beaucoup plus rapidement que le personnel médical du Bayern Munich ne l’avait initialement prévu. La blessure a nécessité une opération pour réparer le tendon déchiré en février et on s’attendait à l’origine à ce qu’il soit mis à l’écart pendant au moins trois mois, au minimum. Il a pris une longueur d’avance sur le calendrier et a déjà repris le travail de balle à Sabener Strasse la semaine dernière.

Selon un reportage du média français L’Equipe (via Foot Mercato), Tolisso espère toujours gagner une place dans l’équipe de France de Didier Deschamps pour les Championnats d’Europe de cet été. L’UEFA a annoncé qu’elle avait approuvé le format de composition de 26 joueurs, qui a été repoussé de 23, mais les équipes du jour de match ne seront autorisées à avoir que 23 joueurs inscrits. Deschamps, tout comme le reste des directeurs de l’équipe nationale européenne, devrait annoncer l’équipe de 26 joueurs des Bleus le 19 mai, soit dans deux semaines à peine.

Corentin Tolisso espère s’habiller pour la France cet été. Photo par Alex Gottschalk / DeFodi Images via .

Tolisso a raté les 14 derniers matches du Bayern toutes compétitions confondues après avoir été écarté depuis la fin du mois de février, mais il est déjà en lice pour faire partie de l’équipe de ce week-end pour affronter le Borussia Monchengladbach à l’Allianz Arena. Il est peu probable qu’il soit directement placé dans la formation de départ, mais il est possible qu’il fasse une apparition hors du banc. Si le Bayern obtient les trois points contre Mönchengladbach, ou si le RB Leipzig ne parvient pas à battre le Borussia Dortmund avant le coup d’envoi du Bayern-‘Gladbach, le Bayern sera sacré champion de Bundesliga pour la neuvième saison consécutive. Mathématiquement, un match nul entre le Bayern et Gladbach remporterait le titre si Leipzig fait match nul ou perd contre Dortmund, et la différence de buts du Bayern est de loin supérieure à celle de Leipzig. Après cela, il ne reste que deux matches dans la saison, et seul le choc du 15 mai au SC Fribourg interviendra avant la date limite du 18 mai pour l’annonce de l’équipe française de Deschamps.

Tolisso fait face à une fenêtre serrée pour être en considération pour l’équipe de Deschamps, mais il est déterminé à le faire. Si le Bayern décroche le titre ce week-end. Hansi Flick aura certainement plus de flexibilité pour effectuer des changements de composition de départ pour les deux derniers jours de match de la saison, ce qui pourrait être bénéfique pour Tolisso.