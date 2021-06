Corentin Tolisso du Bayern Munich semble être de retour pour la France

Le milieu de terrain du Bayern Munich, Corentin Tolisso, était extrêmement nerveux quant à ses chances d’être même appelé en équipe de France.

Après avoir prouvé qu’il était en bonne santé après une déchirure musculaire, le joueur de 26 ans s’est toutefois fermement positionné comme un prétendant au poste de milieu de terrain français lors des Championnats d’Europe.

Selon une analyse de France Football, Tolisso est l’un des joueurs qui ont bénéficié du stage d’entraînement et des matchs amicaux de l’équipe. Après la victoire 3-0 de la France sur la Bulgarie, la publication française a évalué Tolisso de cette façon :

45 minutes : c’est le temps que Corentin Tolisso a joué avec le Bayern Munich depuis son retour d’une vilaine blessure (déchirement du tendon de la cuisse gauche). Aux côtés de Paul Pogba et Adrien Rabiot contre le Pays de Galles, puis dans un milieu de terrain à trois avec N’Golo Kanté et l’homme de Manchester United contre les Bulgares, le milieu de terrain du Bayern Munich a été tout simplement incroyable pour quelqu’un de retour de blessure. Précieux à la reprise, toujours dans le bon tempo pour couvrir et compenser la montée en puissance de ses coéquipiers, l’ancien lyonnais a incontestablement gagné sa place de titulaire pour l’Euro aux dépens d’Adrien Rabiot. Sa polyvalence au milieu de terrain fait de lui une pièce précieuse de l’équilibre du milieu de terrain français et permet à Pogba et Kanté de jouer avec un peu plus de liberté. Le grand gagnant de la préparation des Bleus, sans aucun doute.