Corentin Tolisso du Bayern Munich vendu cet hiver ? Un transfert pourrait déjà être en cours

Cela ne fait que trois semaines depuis le mercato estival, mais les rumeurs au Bayern Munich tourbillonnent toujours. Les nouvelles de transfert ne s’arrêtent pas simplement parce que la fenêtre est terminée.

Corentin Tolisso a été signé par le FC Bayern en 2017 pour plus de 40 millions d’euros, ce qui était le transfert record des géants bavarois à l’époque. Le temps de Tolisso au Bayern Munich a été tout sauf fluide et son voyage à Munich se terminera au plus tard l’été.

Tolisso n’a jamais été en mesure de répondre aux attentes, mais une grande raison en était la longue liste de blessures de Tolisso qui l’empêchait de jouer régulièrement et pourquoi il n’est jamais entré dans son rythme. Cependant, le joueur de 27 ans a certainement toujours la qualité et peut briller lorsqu’il est en pleine forme.

Les meilleurs clubs feraient la queue pour acheter Tolisso en hiver. Malheureusement, Tolisso quittera très probablement le Bayern gratuitement car son contrat expirera l’été prochain et aucune des parties n’est intéressée à poursuivre les négociations. Le Bayern Munich aurait aimé vendre le milieu de terrain français lors de la dernière fenêtre de transfert, mais aucun club n’était prêt à payer les frais requis.

La rumeur veut que Tolisso quitte Munich depuis des saisons maintenant, mais aucune vente n’a jamais été conclue. Le Bayern aurait adoré le vendre pour récolter une somme rapide et économiser des salaires importants. Malheureusement, le temps de Tolisso avec le Bayern ne sera pas regardé avec trop d’affection.

Selon les médias, Tolisso est très bien noté en Italie. Des clubs tels que Naples, l’AC Milan et l’Inter Milan seraient intéressés par le vainqueur de la Coupe du monde 2018. Maintenant que les équipes pourront négocier avec le joueur et exclure le Bayern des négociations, les choses iront vite en janvier.

Le Bayern Munich vise toujours à vendre Tolisso avant la fenêtre de transfert pour un petit cash-in, mais ils devraient négocier rapidement, sinon Tolisso rejoindra la liste toujours croissante de joueurs pour quitter le Bayern Munich gratuitement.