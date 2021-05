Corentin Tolisso parle de ses débuts au Bayern Munich, de sa frustration face aux blessures, etc.

Dans une récente interview avec L’Equipe (telle que capturée par le compte Twitter @iMiaSanMia), le milieu de terrain du Bayern Munich, Corentin Tolisso, a abordé un certain nombre de sujets, notamment ce que c’était que de se promener sur le terrain de la Säbener Straße et de voir quelques légendes comme Arjen Robben et Franck Ribéry qui se mettent au travail.

“Quand vous rejoignez le Bayern et que vous voyez des gars comme Robben & Ribéry tout donner encore à 35 ans, cela vous marque”, a déclaré Tolisso. « Peu importe que nous gagnions contre la deuxième ou la dernière équipe, les gars crient avec la même passion. Après 2 nuls, c’est la crise. Ici, vous n’avez qu’à gagner.

Corentin Tolisso a beaucoup appris en regardant comment quelques légendes ont abordé leur carrière au Bayern Munich. Photo par Alexander Hassenstein/.

Ce sentiment d’urgence a eu un impact sur Tolisso et a vraiment touché à la maison alors qu’il souffrait d’une déchirure du tendon. Le joueur de 26 ans est devenu impatient et frustré d’avoir dû faire face à autant de blessures au cours des trois dernières saisons. Au total, le Français a raté 74 matchs et a été suspendu 419 jours depuis le début de la saison 2018/2019.

« J’étais au fond d’un trou. J’ai dit à King (Coman) : ‘J’en ai assez. ACL en 2018, 3 mois plus tard l’année dernière et maintenant ça !’ Je veux juste jouer au football. Cette blessure a été la plus difficile pour moi, encore plus que le LCA », a déclaré Tolisso. « J’ai ouvert Twitter juste après mon réveil de l’opération et j’ai lu : Tolisso absent pendant 6 mois. J’ai immédiatement supprimé l’application. Je savais que si je consultais les réseaux sociaux tous les jours, cela me dérangerait. Alors je me suis arrêté pendant un certain temps et je me suis concentré sur mon rétablissement.

Tout le temps manqué a laissé Tolisso à la croisée des chemins pour sa carrière : doit-il avancer péniblement au Bayern Munich ou chercher un nouveau départ ailleurs ? Pour l’instant, Tolisso est juste inquiet du défi des Championnats d’Europe et non de sa situation de club.

« Je veux me concentrer sur l’Euro. Je ne pose aucune question sur mon avenir. J’étais tellement concentré sur mon retour au cours des trois derniers mois que je n’ai eu aucune pensée (à propos de mon avenir). Je vais à l’Euro pour le gagner, c’est l’objectif maintenant », a déclaré Tolisso.