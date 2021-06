Corentin Tolisso veut prouver qu’il mérite plus de temps au Bayern Munich

Dans de nombreux clubs, le milieu de terrain français Corentin Tolisso serait un titulaire.

Le Bayern Munich, cependant, est l’un des rares endroits où Tolisso est un joueur de banc.

Avec un excellent nez pour le ballon et une excellente capacité de box-to-box, Tolisso semblait vraiment être l’un des meilleurs milieux de terrain du monde il y a quelques saisons à peine.

Les blessures, cependant, ont rendu les choses extrêmement difficiles pour le joueur de 26 ans. Maintenant, Tolisso se retrouve relégué à un rôle de réserve – un rôle qu’il ne semble pas aimer beaucoup.

Dans une interview avec l’. (telle que capturée par le compte Twitter @iMiaSanMia), Tolisso a évoqué sa position au Bayern Munich et pourquoi affronter les Allemands Joshua Kimmich et Leon Goretzka – les deux joueurs au-dessus de lui sur le tableau de profondeur du Bayern Munich – est si important.

“Pour le moment, on sait très bien qu’au Bayern, ce sont eux qui ont le plus de temps de jeu et qui sont devant moi”, a déclaré Tolisso. « Ce sera à moi de leur montrer que je peux aussi faire de grandes choses. Ce sont mes coéquipiers, mais ce jour-là, nous serons des adversaires.