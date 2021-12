Corentin Tolisso veut quitter le Bayern Munich cet hiver — L’AS Roma s’intéresse

Corentin Tolisso joue pour le Bayern Munich depuis qu’il a quitté l’Olympique de Lyon en 2017. Malheureusement, les choses n’ont jamais vraiment fonctionné pour l’une ou l’autre des parties à Munich. Le Bayern a payé 42 millions d’euros pour le milieu de terrain français, mais Tolisso n’a jamais trouvé son rythme au Bayern en raison d’un rôle limité dans l’équipe et de blessures constantes provoquant des congés et des problèmes de forme physique.

Tolisso n’est plus qu’à quelques mois de la fin de son contrat et quittera presque certainement le club. Tolisso n’a jamais vraiment été mis à l’honneur au Bayern mais a maintenant joué dans le onze de départ pendant trois matches consécutifs en raison de blessures et d’une épidémie de covid dans l’équipe. Malgré l’histoire de Tolisso au Bayern, il a plutôt bien joué ces derniers matches et a prouvé qu’il pouvait encore apporter de la valeur à cette équipe.

Corentin Tolisso veut quitter le FC Bayern en janvier. Le club ne serait pas opposé à une décision car ce serait sa dernière chance de percevoir des frais de transfert. La Roma montre un intérêt concret – Mourinho aimerait avoir Tolisso dans son équipe [@FT_Redaktion] pic.twitter.com/RonfxUUWAJ – Bayern et Allemagne (@iMiaSanMia) 6 décembre 2021

Même si Julian Nagelsmann soutient Tolisso, le vainqueur de la Coupe du monde 2018 cherche rapidement la porte malgré tout. L’international français a toujours les faveurs de Didier Deschamps et pense pouvoir jouer un rôle majeur dans un club de haut niveau. Selon les rapports, Tolisso aimerait partir dans la prochaine fenêtre de transfert d’hiver. Il n’est pas trop tard pour que le club fasse une vente sur le joueur de 27 ans, même s’il ne s’agit que d’une marge du prix initial que le Bayern a payé pour lui. C’est toujours mieux que de laisser un autre joueur partir gratuitement.

« C’est toujours dommage quand les joueurs partent gratuitement. Ce n’est jamais bon pour le club, et jamais bon pour l’entraîneur, quand les joueurs partent… Bien sûr, il a eu quelques blessures pendant son séjour ici et a été absent pendant longtemps », a déclaré Nagelsmann à propos de Tolisso.

L’AS Roma aurait exprimé un intérêt particulier pour la signature de Tolisso, et l’entraîneur José Mourinho aimerait avoir le vainqueur de la Coupe du monde dans son équipe. Tottenham Hotspur et l’Inter Milan sont d’autres équipes qui seraient intéressées par Tolisso. La destination du milieu de terrain pourrait être décidée dans les prochains mois, mais si le Bayern ne parvient pas à une vente raisonnable, Tolisso pourrait toujours avoir une certaine valeur pour cette équipe si d’autres joueurs sont absents, car il a été le meilleur milieu de terrain en dehors de notre onze de départ typique. cette saison.