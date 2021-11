Corestack, la startup du logiciel de gouvernance du cloud décroche 30 millions de dollars

L’équipe CoreStack. (Photo CoreStack)

Les nouvelles: La startup CoreStack de la région de Seattle a levé un tour de table de 30 millions de dollars de série B dirigé par Avatar Growth Capital.

L’essentiel: CoreStack vend un logiciel de « gouvernance du cloud » qui aide les entreprises à gérer les coûts, la conformité, la consommation et d’autres aspects de leur infrastructure cloud. CoreStack est un partenaire de co-vente avec Amazon AWS, Microsoft Azure et Google Cloud.

Les métriques : La startup compte plus de 100 entreprises clientes dans des secteurs tels que les services financiers, la santé, la vente au détail, etc. Il régit plus d’un milliard de dollars de consommation combinée de cloud.

Til dirige : Le PDG de CoreStack, Ezhilarasan Natarajan, a co-fondé CoreStack en 2016 après des passages chez Capgemini Group, Mindtree et Texas Instruments. Les autres co-fondateurs incluent Krishnakumar Narayanan ; Sabapathy Arumugam; et Thiruvalluvar NB.

Les bailleurs de fonds : Iron Pillar et d’autres anges ont participé à la ronde. Les bailleurs de fonds précédents incluent Dallas Venture Capital, l’ancien CIO de Microsoft Jim Dubois et l’ancien PDG de Wipro Abidali Neemuchwala. Le financement total à ce jour est de 45 millions de dollars.