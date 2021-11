Corey Gamble mène de douces célébrations pour le 66e anniversaire de Kris Jenner

Kris a 66 ans ! (Photo : Theo Wargo/.)

Kris Jenner fête son 66e anniversaire et la famille Kardashian a tout fait pour rendre hommage.

À la tête des célébrations se trouve Corey Gamble, le beau-mère de la maman, qui a commencé à sortir avec Kris en 2014.

Se rendant sur Instagram pour partager une série de clichés glamour et adorés du couple, il s’est jeté sur sa « belle reine ».

‘Je t’aime profondément bébé. Bravo à la meilleure mère et à plus de décennies d’amour et de bonne santé avec vous », a-t-il écrit, suivi de deux emojis au cœur rouge.

Corey, 40 ans, aurait rencontré Kris lors d’une fête à Ibiza que Kanye West a organisée pour le 40e anniversaire du créateur de mode Riccardo Tisci.

Les sœurs Kim, Khloe et Kourtney ont rejoint Corey pour célébrer le grand jour de Kris.

Kris a commencé à sortir avec Corey en 2014 (Photo: FilmMagic)

S’inspirant de leurs flux de médias sociaux, les trois ont partagé leur admiration pour leur « héros ».

‘Tu es mon héros! Tu es ma vie! Merci d’être l’être humain le plus aimant sans jugement que j’aie jamais rencontré. Tu prends soin de nous tous avec beaucoup d’altruisme. Les mots ne peuvent décrire mon amour pour toi !’ a écrit le fondateur de Skims, Kim.

Pendant ce temps, la plus jeune soeur Khloe a écrit un hommage sincère à Kris, dont elle a dit que le clan serait « perdu sans ».

Les sœurs Kardashian avaient hâte de célébrer le grand jour de leur mère (Photo : Amy Sussman/E! Entertainment/NBCU Photo Bank)

« Je n’ai aucune idée de ce que je ferais sans toi. J’y pense même pas. Chaque jour, j’espère que vous réalisez à quel point vous comptez pour nous tous », a-t-elle partagé.

Khloe a poursuivi: « Vous êtes la belle du bal! La reine de coeur ! La vie de chaque fête ! Le portier! Détenteur du secret ! Mon coeur bat! Mon professeur ! Mon inspiration! Ma reine! Vous êtes tout ce qui compte pour nous !

Elle a dit que la vie sans elle « se sentirait solitaire sans but », affirmant que sa mère « l’inspire et la motive » tous les jours.

Ailleurs, le message de la sœur aînée Kourtney était plus succinct, car elle partageait un cliché de Kris rayonnant avec son bras autour d’une Kourtney vêtue d’imprimés léopard, avec la légende « 1998 ».

La famille Kardashian tourne actuellement une nouvelle émission de télé-réalité, suite à la fin de L’incroyable famille Kardashian plus tôt cette année.

KUWTK est venu à une fin en juin après 20 saisons emblématiques, avec la nouvelle série familiale attendue sur ses écrans cet automne.

Plus: Nouvelles du Showbiz américain



Lors d’une apparition sur Le Late Late Show avec James Corden, Khloe a révélé qu’ils avaient « manqué » d’avoir les caméras à portée de main, plaisantant en disant que Kris « poussait pour commencer à filmer dès que possible ».

« Elle a raté ça comme une folle », s’est-elle exclamée.

Vous avez une histoire ?

