Corey Lay parle d’affronter les vétérinaires, étant une «lumière d’espoir positive» pour la communauté LGBTQ (exclusif)

Une nouvelle génération de candidats devrait relever le défi, dont la nouvelle saison débutera mercredi soir à 20 h HE. L’un des nouveaux visages sur la scène est Corey Lay, qui est apparu à l’origine sur les 12 dates de Noël de HBO Max. Avant la première de la saison 37 de The Challenge (sous-titré Espions, mensonges et alliés), PopCulture.com a pu discuter avec Lay de la saison à venir. Et il est sûr de dire qu’il restera fidèle aux recrues, aux vétérans et aux fans.

Lay a expliqué qu’il était un fan de The Challenge avant de passer à la saison 37. Afin de se préparer pour le spectacle, il a rattrapé certaines des saisons les plus récentes et a mis son programme d’entraînement à la vitesse supérieure. Bien sûr, il a déjà de l’expérience dans la sphère de la télé-réalité, grâce à son passage sur 12 Dates of Christmas. Mais comment cette expérience l’a-t-elle préparé au Défi ?

“Je pense que cela m’a préparé honnêtement en étant simplement d’accord pour être moi-même. J’ai toujours grandi en étant sans excuse et charismatique. Mais, étant dans cet environnement où j’ai vraiment mis mon cœur en jeu … cela n’a pas fonctionné pour moi, mais j’ai ressenti un renouveau en sachant qui j’étais”, a expliqué Lay. “Avoir ce sens de soi, je pense, m’a vraiment préparé pour le défi parce qu’en y entrant, il y a tellement de gens que vous ne pouvez pas vous perdre dans qui ils sont. Vous devez savoir qui vous êtes et vous devez savoir ce que vous êtes se battre pour, ce en quoi vous croyez et ce que vous ressentez. Et en arrivant avec tout cela derrière moi, je me suis dit: “Personne dans cette maison ne changera qui est Corey. Je vais être moi et je Je vais être intrépide et je vais m’amuser.'”

Lay aura certainement du pain sur la planche au cours de la prochaine saison de The Challenge, car il fait partie des nombreuses nouvelles recrues du monde entier qui s’essayeront au jeu. Alors que certaines recrues peuvent être intimidées par cela, ou par les vétérans chevronnés qui tentent également de gagner le grand prix, Lay est, comme il l’a mentionné, “intrépide”. En fait, quelques jours avant la première de la saison, il a publié un message pour les vétérinaires sur Twitter en réponse à un aperçu que le compte officiel du Challenge a partagé.

C’est hilarant de voir les vétérinaires éclairer les recrues de Survivor dans ce clip. Nous vous avons tous vu mentir et poignarder des gens sur The Challenge pendant des années ??? Prenez le contrôle #TheChallenge37 – Corey Lay – Défi MTV (@CoreyLay) 10 août 2021

Dans le clip, les vétérinaires, en particulier Cory Wharton, partagent leurs inquiétudes concernant les mensonges et les coups de poignard dans le dos commis par les joueurs de Survivor. Mais, Lay a souligné que les vétérans du Challenge sont connus pour jouer de la même manière, comme les fans l’ont vu à maintes reprises. Plus encore, il a également noté que les joueurs de Survivor ne devraient pas être exactement ceux sur lesquels se concentrent les vétérinaires.

“Il est intéressant de noter que de nombreux vétérinaires préfèrent faire confiance aux personnes qui ont brisé leurs ponts et rompu leurs promesses plutôt qu’à de nouvelles personnes qu’ils ne connaissent pas. Ainsi, dans ce clip qu’ils ont publié hier, il y a eu une grande conversation sur Survivor et comment Les survivants jouent à des jeux sournois, il s’agit de voter pour les gens et nous pouvons revenir à n’importe quelle saison précédente de The Challenge et il y a des angles morts”, a-t-il déclaré. “Les gens qui votent ne s’y attendent pas… Il y a aussi le même type de gameplay dans The Challenge. Et pour moi, cela ressemblait à une mauvaise direction et à la mise en place d’un mur parce que s’ils sont réellement intimidés par certains des nouvelles personnes qui arrivent, je pense qu’il serait dans leur intérêt d’essayer d’obtenir cette nouvelle personne de leur côté plutôt que de les mettre instantanément sur la défensive.”

Lay a continué en disant qu’il voulait parler du sujet car il est quelqu’un qui ne “retiendra rien”. Il a ajouté: “Je ne mâche pas mes mots. Et si j’ai une opinion sur quelque chose, je le dirai. Et mon opinion était qu’ils se sont trompés dans leurs interprétations des joueurs de Survivor. Et je pense que vous avez quelqu’un dans la maison, CT [Tamburello], qui a littéralement battu tous les vétérinaires la saison dernière. Il a gagné un demi-million de dollars. Pourquoi n’est-il pas votre première cible ? Vous savez qu’il peut vous battre – il vient de le faire. Et c’est intéressant. Nous verrons comment cela se déroulera cette saison.”

Peu importe comment cette situation délicate se déroule, vous pouvez être assuré que Lay sera lui-même sans vergogne tout au long de tout cela. Lay, qui est un membre franc et un partisan de la communauté LGBTQ, a déclaré qu’être authentiquement lui-même est extrêmement important, car il veut s’assurer qu’il peut être une “lumière d’espoir positive” pour ceux qui regardent. Il a expliqué qu’en grandissant, il “n’avait pas de modèles à suivre” lorsqu’il s’agissait de voir des membres de la communauté LGBTQ sur son écran de télévision. Lay a poursuivi: “Je me souviens de la toute première fois que j’ai vu Karamo [Brown] sur The Real World: Philadelphia et ce que cela signifiait pour moi. Et je veux que les gens me regardent et sachent que le ciel est la limite. Je veux faire tomber les barrières. Je veux être juste une lueur d’espoir positive pour les gens qui ne l’ont peut-être pas, qu’ils soient dans le placard, hors du placard, quel que soit leur âge. Je veux qu’ils soient inspirés par moi.”

Lay a ajouté qu’il veut que “les gens sachent qu’ils peuvent montrer toutes leurs facettes, que ce soit gay, noir, flamboyant, masculin, et sachent que tout va bien et que ce ne sera jamais leur limite. Alors, je J’espère que c’est ce que je peux faire sur The Challenge et tout ce que je pourrai faire après.” Les fans pourront voir Lay en action lors de la première de The Challenge: Spies, Lies and Allies mercredi soir à 20 h sur MTV. Divulgation : PopCulture appartient à ViacomCBS Streaming, une division de ViacomCBS.