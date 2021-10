Corey Lewandowski aurait prétendu avoir tué deux hommes 10z viral

Un donateur de Trump qui a accusé Corey Lewandowski d’inconduite sexuelle lors d’un dîner de charité à Las Vegas aurait également déclaré à la police qu’elle craignait pour sa sécurité après que Lewandowski lui a dit qu’il avait poignardé deux hommes à mort.

Selon la déclaration Trashelle Odom a donné à la police (dont une copie a été obtenue et publiée dans son intégralité par le Daily Mail), Lewandowski a fait des commentaires inappropriés sur ses organes génitaux et a demandé quel était le numéro de sa chambre.

Odom a déclaré que le couple avait commencé à discuter de la Californie, alors que Lewandowski y voyageait et qu’elle venait d’un “mauvais quartier” près de celui où il voyageait.

“C’est à ce moment-là que Lewandowski m’a dit qu’il” venait d’un mauvais quartier de Boston et qu’il avait tué des gens “”, indique le communiqué. « J’ai d’abord cru qu’il plaisantait et j’ai essayé d’en rire. C’est à ce moment-là que Lewandowski est entré dans les détails et a déclaré quelque chose du genre “quand j’avais 10 ans, j’ai poignardé quelqu’un encore et encore, le tuant”. Il a continué et a partagé que lorsqu’il était plus âgé, il avait ” poignardé un homme à l’arrière de la tête, le tuant également “.

Odom a déclaré que ces déclarations, associées à son comportement agressif plus tôt, l’avaient rendue “intimidée, effrayée et craintive” pour sa sécurité et celle de sa famille, selon le communiqué.

Elle a dit qu’elle était mal à l’aise alors que Lewandowski tentait de faire des avances physiques tout au long de la soirée.

“Il était évident que mes réactions aux histoires, menaces et avances sexuelles agressives de Lewandowski n’étaient pas normales pour Lewandowski car Lewandowski a finalement jeté son verre sur moi, frappant ma robe, mes chaussures et mon pied”, indique le rapport d’Odom. “Quand j’ai confronté Lewandowski et lui ai demandé s’il m’avait jeté son verre, je crois qu’il m’a traité de stupide.”

« J’ai fait un suivi et j’ai demandé : « M’avez-vous traité de stupide ? » », a-t-elle déclaré. « Il a répondu : « Pourquoi, vous n’aimez pas ça ? » »

Lewandowski a été licencié du PAC d’action pro-Trump Make America Great Again à la suite des allégations de harcèlement sexuel d’Odom. Gouvernement du Dakota du Sud. Kristi Noem (R) a également rompu les liens avec lui.

En ce qui concerne les allégations d’inconduite sexuelle, l’avocat de Lewandowski, David Chesnoff, a déclaré dans une déclaration à NBC News que “les accusations et les rumeurs semblent se transformer de minute en minute et nous ne les honorerons pas d’une autre réponse”.

