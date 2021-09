Corey promu alors que ses rêves deviennent réalité .

C’est plus de bonheur pour le tueur (Photos: ITV)

Corey Brent (Maximus Evans) continuera à s’en tirer avec un meurtre à Coronation Street et pour aggraver les choses pour la famille de Nina Lucas (Mollie Gallagher) et Seb Franklin (Harry Visioni), Corey sera promu dans sa carrière de footballeur.

Après la condamnation de Kelly (Millie Gibson), Kevin (Michael Le Vell) est en colère de repérer Sabeen (Zora Bishop) dans le hall du tribunal et lui en veut d’avoir sorti Corey indemne.

Plus tard, Jack révèle que Corey a été promu dans la première équipe du comté et mis sur le banc pour le prochain match.

Alors que Kevin traite la nouvelle, il se rend compte que c’est un autre coup dur pour Abi (Sally Carman).

Frustré par la promotion de Corey et que son anonymat reste protégé, Kevin, Nina et Asha (Tanisha Gorey) conviennent tous que les coéquipiers de Corey devraient être mis au courant de la vérité à son sujet.

Alors qu’un plan est mis en place, Kevin estime que Corey, expulsé du comté, pourrait ramener Abi à la maison.

Mais le fera-t-il ?

Kevin, Nina et Asha peuvent-ils travailler ensemble pour détruire la carrière de Corey ?

Ou va-t-il continuer à s’en tirer avec ses crimes et à progresser davantage dans l’industrie du football ?

