Corey Seager a tenté de tromper les arbitres en heurtant les Reds 2B lors d’un récapitulatif

in

Il n’y a pas beaucoup de situations de baseball qui offrent une valeur de divertissement plus mouvementée qu’un bon aperçu. Vous avez un baserunner essayant désespérément de rattraper une erreur et d’arriver à une base en toute sécurité. Vous avez tout un champ intérieur qui essaie de vous souvenir de ces exercices de l’entraînement de printemps sans vous croiser. C’est marrant!

Mais même un court résumé peut avoir ses moments hilarants.

Lors du match de dimanche entre les Reds et les Dodgers, le simple de Corey Seager en deuxième manche a été gâché lorsque Wade Miley a forcé Seager à faire un rundown avec une tentative de pick-up au début. Mais au lieu d’essayer de déjouer les Reds, Seager a essayé de tromper l’équipe d’arbitres.

Corey Seager a tenté d’obtenir un appel d’interférence pic.twitter.com/8JCPpXCxMO – Jomboy Media (@JomboyMedia) 19 septembre 2021

Alors que Jonathan India poursuivait Seager au premier rang, Seager s’est arrêté sur le lancer pour mettre intentionnellement en échec le joueur de deuxième but des Reds. L’espoir de Seager était que les arbitres appellent un appel d’obstruction sur l’Inde et le récompensent en deuxième base. Seager a même essayé de le vendre en pointant du doigt l’Inde.

Corey Seager l’a vendu, au moins. pic.twitter.com/fFXuwiRuaq – Fabian Ardaya (@FabianArdaya) 19 septembre 2021

Pourtant, il était assez clair que Seager a initié le contact et a fait tout son possible pour se heurter à l’Inde. Les arbitres n’ont pas été dupes et ont appelé Seager là-bas. Cela valait la peine d’essayer, je suppose.

Seager rattraperait l’erreur de base lors de sa prochaine frappe au bâton avec un circuit de deux points dans la troisième manche.

Seager Smash. Les @Dodgers ont 3 circuits en 3 manches. pic.twitter.com/jrAx8Xa2jY – MLB (@MLB) 19 septembre 2021

N’ayez pas à vous soucier des pickoffs si vous faites cela.