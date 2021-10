Corey Seager rate une ligne pour perdre le match

Arrêt-court Corey Seager avait l’air extrêmement mauvais et a montré qu’il avait une bonne réputation offensivement, mais pas défensivement, Les anges esquimeurs ils semblaient avoir perdu un match à cause de leur manque d’efficacité avec le gant.

Avec deux retraits au neuvième au deuxième match de la Championship Series contre les Braves d’Atlanta et les Dodgers de Los Angeles, il y a eu une confrontation Eddie Rosario-Kenley Jansen, où Rosario a semblé avoir raté avec un coup extrêmement fort au gant de Seager. , qui ne pouvait pas contrôler le coup.

Le ballon a continué à centrer le terrain, donnant à Dasby Wanson une chance de marquer le point gagnant.

Idéalement, Seager mettrait son corps devant le ballon, ce n’est pas un match de saison régulière, mais un match éliminatoire où l’équipe a suffisamment lutté pour y arriver. Cependant, c’était un choix car ce coup est venu à environ 100 miles, il est humain de ne pas mettre son corps en danger.

Il convient de noter qu’ils indiquent également que Roberts a eu tort d’utiliser Julio Urías, même ainsi, l’entrée s’est fermée si Seager a attrapé le ballon et a fait un bon tir.

Les Dodgers ont déjà remporté un championnat et on pourrait dire que sans nuire au reste de l’équipe, pour quelque chose Corey Seager était le MVP de la Championship Series et de la Coupe du monde, cependant, il y a toujours eu des plaintes au sujet de sa défense.