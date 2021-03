Corey Taylor à propos de son prochain film «  Zombie Versus Ninja  »: «  Je ne veux pas faire de gagnants aux Oscars. Je veux m’amuser, les classiques du culte fou

Corey Taylor a récemment révélé qu’il avait écrit cinq scripts de films, dont un pour un film intitulé « Zombie contre Ninja ». Parler à QG Frightmare à propos de sa vision pour « Zombie contre Ninja », les NŒUD COULANT et PIERRE SOUR frontman a dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): « Une des choses que j’ai toujours voulu faire est de créer un film – écrire un film et le voir ensuite de la soupe aux noix; du pré-pro à marcher sur le tapis rouge. C’est l’un de mes plus grands rêves. Et j’ai eu l’opportunité d’être vraiment mis en contact avec de grands producteurs. Et je parle à des réalisateurs potentiels en ce moment, en fait. Il va tourner cette année. «

On lui a demandé s’il avait un intérêt à diriger « Zombie contre Ninja » lui-même, Corey dit: « Ce n’est pas que je ne suis pas intéressé, c’est que je sais que ce n’est pas mon fort. Je suis assez honnête avec moi-même pour me rendre compte que si j’avais voulu être réalisateur, j’aurais commencé à apprendre il y a longtemps. Et je connais beaucoup de gens avec le genre d’ego dans lequel ils interviendraient et diraient: « Eh bien, c’est à moi. Bla bla bla. » Je ne suis pas ce mec. Je veux que ce soit bon. Je veux [people] pour profiter de ce que je fais, parce que je veux aussi en profiter. Et parfois, c’est la collaboration qui crée quelque chose d’extraordinaire. Vous devez être suffisamment flexible pour réaliser, comme: «Je n’ai pas les côtelettes pour faire ça». Cependant, cela ne signifie pas qu’il y a quelqu’un là-bas qui le fait. Donc, pour moi, en tant qu’écrivain et producteur, je peux maintenant trouver la bonne personne pour le mener à bien et marcher avec eux à chaque étape en tant que collaboration. Laissez-les faire leur truc, mais sachez aussi que, dans mon esprit, il y a cette idée de ce que je veux que ce soit. Et c’est une comédie d’horreur gonzo – c’est le genre de putain de film que j’ai toujours aimé, et c’est le genre de film que j’ai toujours voulu faire. Et si ça se passe, mec, c’est le début de quelque chose de radieux. «

Il a ajouté: « Je ne veux pas faire oscar gagnants. Je veux faire des classiques cultes amusants et fous. C’est tout ce qui m’importe. «

L’automne dernier, Taylor a joué dans l’anthologie d’horreur d’Halloween « Bad Candy » de la société de production Thunderdome numérique. Le film a été écrit et réalisé par Scott Hansen et Désirée Connell, ainsi que des fonctionnalités Zach Galligan, la star de la «Gremlins» et « Waxwork » franchises.

Taylor joue également dans un autre film d’horreur appelé « Rucker », qui est actuellement en post-production. Il est décrit comme un film terroriste de genre sur un camionneur tueur en série qui tente de sauver des relations familiales. Professeur de cinéma au Collège olympique Amy Hesketh est le réalisateur du film et professeur d’OC Aaron Drane produit le film. Les deux sont crédités de la co-écriture du scénario.

Un fan de longue date des films d’horreur, Taylor figurait en bonne place dans le « À la recherche des ténèbres » documentaire, sorti en 2019.

Corey Raconté Syfy réseau « Lundis Metal Crush » comment il s’est lancé dans les films d’horreur: « Ma mère m’a emmené voir le ‘Buck Rogers [In The 25th Century]’ film quand j’étais enfant. Je devais avoir quatre ou cinq ans, mais la bande-annonce avant le film était John Carpenterde ‘Halloween’. Vous venez d’avoir ces visuels incroyables, ce sentiment de l’automne, c’est Halloween et il y a juste ce mec à l’arrière-plan de chaque plan. Je me souviens que j’étais un enfant de cinq ans qui venait d’être transpercé. Comme, je m’en fichais soudainement Buck Rogers. Je pense que c’était le seul moment de ma vie qui a vraiment galvanisé mon goût pour ce que mon jeune esprit trouvait cool. C’est en fait quelques années plus tard que j’ai pu le regarder et à ce jour, c’est l’un de mes films préférés. »



