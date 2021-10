Corey Taylor aime les superstars de la pop suédoise Abba

NŒUD COULANT‘s Corey Taylor a parlé au New York Times de son amour pour les superstars de la pop suédoise ABBA, qui a fait une annonce surprise en septembre qu’ils sortiraient leur premier nouvel album en 40 ans.

« En grandissant dans les années 70, il y avait un amalgame de musique tellement étrange partout », a-t-il déclaré. « J’ai eu Elvis; j’ai eu Motown; J’ai eu une discothèque bizarre. À travers tout cela, je me souviens avoir entendu ABBAde la musique. Il semblait qu’il était toujours allumé, et c’était clairement différent de tout le reste. Il y avait cette production luxuriante à spectre complet qui semblait et sonnait gros. Il n’y avait que quatre personnes, mais ces chansons sonnaient comme si mille personnes étaient enregistrées. Les maths ne me correspondaient pas. »

Quant à son préféré ABBA chanson, Taylor mentionné: « ‘Donnez moi une chance’ a toujours été ma confiture. J’aime la juxtaposition; le début donne le ton de la chanson, avec cet étrange chant grégorien ressemblant à un moine, et tout d’un coup, la folle production européenne entre en jeu. La modulation de ces chansons est magnifique; il vous accroche, la façon dont il joue entre le majeur et le mineur. J’aime juste le sentiment de nostalgie. Quand tu le mets, je suis instantanément de bonne humeur. »

ABBA a été formé à l’origine en 1972 et a connu un énorme succès après avoir remporté Eurovision en 1974 avec un single à succès « Waterloo » et sortir 11 albums. Le groupe se sépare en 1982 après ses couples respectifs, Agnetha Fältskog et Björn Ulvaeus et Anni-Frid Lyngstad et Benny Andersson, tous deux divorcés.

ABBAle nouvel album de, « Voyage », sortira le 5 novembre. Un spectacle numérique immersif débutera le 27 mai 2022 à l’ABBA Arena, une salle ultramoderne de 3 000 places située dans le parc olympique Queen Elizabeth à Londres. Le concert mettra en vedette ABBAles succès les plus appréciés de au fil des ans plus deux nouveaux morceaux, « J’ai toujours foi en toi » et « Ne fermez pas Me Down ».

Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).