Corey Taylor : « Alice In Chains, pour moi, est l’un des plus grands groupes de rock de tous les temps »

Au cours de la partie questions-réponses de son apparition le 13 décembre au Jo Ann Davidson Theatre au Riffe Center de Columbus, Ohio, NŒUD COULANT et PIERRE AURE leader Corey Taylor a été invité à nommer son favori des « quatre grands » groupes grunge de Seattle – JARDIN DU SON, ALICE ENCHAÎNÉE, CONFITURE DE PERLES et NIRVANA. Il a répondu (comme transcrit par BLABBERMOUTH.NET): « Il doit être ALICE ENCHAÎNÉE. ALICE ENCHAÎNÉE, pour moi, est l’un des plus grands groupes de rock qui ait jamais existé. Et je ne parle pas seulement d’un point de vue grunge ou metal ou quelque chose comme ça. Ils ont tellement révolutionné musicalement et m’ont inspiré à changer ma façon d’écrire de la musique. Je veux dire, point, point, fin de phrase. [Late ALICE IN CHAINS frontman] Layne Staley est toujours l’un des plus grands putains de chanteurs qui aient jamais vécu. Maintenant, ce n’est pas le reflet des démons qu’il a dû combattre, évidemment, et c’est tout à voir avec son talent. Il donnait l’impression que ça avait l’air si facile, et il pouvait chanter n’importe quoi, il pouvait écrire n’importe quoi, et la merde sur laquelle il écrivait le tuait, et pourtant nous avons adoré ça. Pour moi, c’était la plus grande mise à nu de l’âme que j’aie jamais écoutée. Et si vous en avez besoin d’autres preuves, il vous suffit d’écouter ‘Coquille de noix’. C’est l’une des plus grandes chansons jamais écrites. Et ce n’est même pas mon préféré ALICE ENCHAÎNÉE chanson. Mon préféré ALICE ENCHAÎNÉE la chanson est ‘Voudrais?’ Arrêt complet. Cette chanson est putain d’incroyable. Mais ‘Coquille de noix’ est une telle effusion d’essayer de partager avec vous l’obscurité qui est dans son cœur. Et même si tu l’entends, c’est si léger, tu dis juste, ‘Putain. Où est-il?’ Et on n’a jamais su. Et c’est la grande tragédie des gens comme Layne. Ce n’est pas seulement Layne, de toute évidence; il y a tellement de gens qui viennent de cette génération d’artistes. La douleur qu’ils ont endurée — certains ont gagné, d’autres non. Mais ce qui est bien, c’est que nous pouvons écouter leur musique et cela peut nous aider à surmonter notre propre douleur. Et il n’y a probablement pas un jour qui passe sans que je n’écoute ALICE ENCHAÎNÉE. C’est toujours aussi bon. Et le fait que je connaisse ces gars maintenant n’est que la cerise sur le gâteau. C’est génial de pouvoir sortir avec son groupe préféré. »

De retour en 2015, Taylor a dit qu’il « adorerait » collaborer avec ALICE ENCHAÎNÉE guitariste Jerry Cantrell. Il a déclaré : « Nous sommes de très bons amis. Je connais ces gars depuis un bon bout de temps, et ALICE ENCHAÎNÉE est l’un de mes groupes préférés de tous les temps. J’adorerais créer quelque chose de cool et sombre avec lui, et juste m’amuser avec. Donc si j’en avais l’occasion, mec, je serais totalement d’accord avec ça. »

2021 a été plus chargée que jamais pour Taylor. venant d’emballer NŒUD COULANT‘s « Knotfest Roadshow » tournée américaine, Corey a également pris la route pour soutenir son premier album solo, « CMFT », a sorti une nouvelle reprise inspirée de CROSBY, STILLS, NASH & YOUNG‘s « Continuer » et affronté CONTRÔLE AU SOL, un supergroupe également composé de Taylor Hawkins (COMBATTANTS DE FOO), Dave Navarro (LA DÉPENDANCE DE JANE) et Chris Chaney (LA DÉPENDANCE DE JANE) se produisant à « La célébration de Bowie : juste pour un jour » en hommage au regretté David Bowie.

« CMFT » a fait des débuts impressionnants dans les charts du monde entier en octobre 2020, entrant au n ° 1 sur Panneau d’affichagedans le classement des albums Hard Rock actuels, tout en se classant au 2e rang des albums de rock actuels, au 6e rang des albums vinyle et au 9e rang des meilleurs albums. Par ailleurs, « CMFT » a atterri dans le Top 10 des charts officiels des albums en Australie, en Allemagne, en Suisse et en Autriche, avec des débuts dans le Top 20 au Royaume-Uni, en Finlande et au Japon (chart international).

« CMFT » a été enregistré à Le studio d’enregistrement de la cachette à Las Vegas avec le producteur Jay Ruston et Coreyle groupe de — Christian Martucci (guitare), Zach Trône (guitare), Jason Christophe (basse), et Dustin Schoenhofer (tambours).



Publié par CBUSArts le jeudi 11 novembre 2021

