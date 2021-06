Corey Taylor annonce la tournée américaine de l’été 2021

NŒUD COULANT et PIERRE AURE leader Corey Taylor a annoncé de nouveaux “CMF Tour” dates de la tournée de l’été 2021. La nouvelle série de gros titres débutera le 6 août à la House of Blues de Las Vegas, Nevada et mettra en vedette des invités spéciaux BOMBES CERISE, dirigé par Taylorla femme de Alicia Taylor, à toutes les dates. Les billets en prévente sont disponibles à partir de demain, mercredi 23 juin à 10 h 00, heure du Pacifique, et tous les billets restants seront mis en vente au grand public le vendredi 25 juin à 10 h 00, heure locale.

Les nouvelles dates estivales verront Taylor et son groupe qui parcourt les hymnes de ses débuts en solo acclamés par la critique “CMFT”, choix de coupes de son NŒUD COULANT et PIERRE AURE catalogues, et diverses couvertures et surprises. De plus, l’équipe de danse des gangs de filles BOMBES CERISE débutera chaque nuit de la tournée avec une performance de haut vol et à indice d’octane élevé.

2021 a été plus chargée que jamais pour Taylor. Après avoir emballé la jambe de printemps épuisée de son “CMF Tour”, qu’il a documenté dans une série de “Tour Diaries” pour Pierre roulante, Taylor a également récemment sorti une nouvelle reprise inspirée de CROSBY, STILLS, NASH & YOUNG‘s “Continuer” et affronté CONTRÔLE AU SOL, un supergroupe également composé de Taylor Hawkins (COMBATTANTS DE FOO), Dave Navarro (LA DÉPENDANCE DE JANE) et Chris Chaney (LA DÉPENDANCE DE JANE) se produisant à « La célébration de Bowie : juste pour un jour » en hommage à feu David Bowie.

“CMF Tour” dates été 2021 :

16 juillet – Cadott, WI – Rock Fest*



06 août – Las Vegas, NV – House of Blues



07 août – Sandy, UT – Place Rio Tinto



08 août – Grand Junction, CO – Two Rivers Convention Center



11 août – Sturgis, SD – Buffalo Chip Campground**



12 août – Fargo, ND – Fargo Brewing Company – Extérieur



13 août – Sioux Falls, SD – Le district



16 août – Springfield, MO – Gilloz Theatre



17 août – Kansas City, MO – Grinders KC



19 août – Denver, CO – Sculpture Park

* Non BOMBES CERISE



** Avec ZZ TOP

“CMFT” a fait des débuts impressionnants dans les charts du monde entier en octobre, entrant au n ° 1 sur Panneau d’affichagedans le classement des albums Hard Rock actuels, tout en se classant au 2e rang des albums de rock actuels, au 6e rang des albums vinyle et au 9e rang des meilleurs albums. Par ailleurs, “CMFT” a atterri dans le Top 10 des charts officiels des albums en Australie, en Allemagne, en Suisse et en Autriche, avec des débuts dans le Top 20 au Royaume-Uni, en Finlande et au Japon (chart international).

“CMFT” a été enregistré à Le studio d’enregistrement caché à Las Vegas avec le producteur Jay Ruston et Coreyle groupe de — Christian Martucci (guitare), Zach Trône (guitare), Jason Christophe (basse), et Dustin Schoenhofer (tambours).

