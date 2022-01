Corey Taylor confirme le nouvel album de Slipknot

En novembre 2021, Slipknot a sorti un nouveau single qui montrait ce qui sera probablement une nouvelle étape pour le groupe. « Le chiffon de Chapeltown » est le nom du single et en plus de présenter une batterie encore plus lourde et plus rapide que ce à quoi nous sommes habitués, le groupe a fait passer le message qu’il était très probable que cette année un nouvel album sorte. Et maintenant, Corey Taylor, le chanteur de Slipknot, a confirmé la nouvelle.

Le 8 janvier, le musicien a posté sur son Twitter, « La grosse merde arrive », une version un peu plus rugueuse de « things are coming », avec laquelle il affirmait l’arrivée courant 2022 du nouvel album de Slipknot.

Big Shit Coming, édition 2022 : mises à jour ZvN, album SK, plans secrets de « retour à la maison », etc. Restez à l’écoute!

« Accrochez-vous à vos fesses » – Franklin D. Roosevelt – PANDÉMIE! À LA DISCO (@CoreyTaylorRock) 8 janvier 2022

Une partie faisait référence à Zombie contre Ninja, un scénario de film qu’il a écrit, pour lequel il cherche un réalisateur, et il a mentionné quelques surprises qui font probablement référence à l’Iowa, l’état dans lequel le groupe est né.

Alors préparez-vous car un nouveau chapitre de l’histoire s’ouvre, de l’un des groupes de métal les plus réussis des 30 dernières années. Et au fur et à mesure que d’autres nouvelles sortent, reprenez le plaisir de « The Chapeltown Rag ».