Corey Taylor, Dave Navarro, Perry Farrell, Billy Idol et d’autres participeront au concert-bénéfice « Above Ground »

Guitaristes Dave Navarro (LA DÉPENDANCE DE JANE) et Billy Morrison (BILLY IDOLE) et un groupe de stars se préparent pour la troisième « Au-dessus du sol » concert-bénéfice le 20 décembre au Fonda Theatre à Hollywood, Californie. Après s’être absenté en 2020 à cause de COVID-19, Navarro et Morrison sera rejoint par un groupe diversifié d’invités spéciaux, y compris Billy Idole, Perry Farrell, Etty Lau Farrell, Corey Taylor, Taylor Hawkins, Mark McGrath, Steve Stevens, Franky Perez et d’autres. Les billets seront mis en vente le vendredi 22 octobre.

Comme lors des précédents événements réussis en 2018 et 2019, cette soirée immersive d’art et de musique avec des invités spéciaux célébrera l’album vinyle en tant que forme d’art, avec la performance de deux albums fondateurs dans leur intégralité, tout en sensibilisant et en recueillant des fonds. pour le traitement de la santé mentale. Les bénéfices de l’événement seront reversés à MusiCares, la principale organisation caritative musicale qui agit comme un filet de sécurité pour la communauté musicale.

« Nous sommes très reconnaissants pour Dave et Gamellele soutien de MusiCares avec cet incroyable concert-bénéfice, et pour leur soutien continu à notre mission au fil des ans », a déclaré Laura Segura, directeur exécutif de MusiCares. « Le produit de cet événement aidera les professionnels de la musique qui ont besoin de divers types de soutien, allant de la santé physique et mentale, au rétablissement de la toxicomanie, aux cliniques de prévention, et plus encore. »

En 2018, Navarro et Morrison, avec un éventail d’invités spéciaux, a joué « Les rois de la frontière sauvage » par ADAM ET LES FOURMIS puis « Le Velvet Underground & Nico » par Lou Reed et LE SOUTERRAIN DE VELOURS. En 2019, c’était David Bowie‘s « L’ascension et la chute de Ziggy Stardust et les araignées de Mars » et LES STOOGES‘ premier album éponyme, sur lequel le monde a été présenté à Iggy Pop. Cette année, ils célébreront deux autres albums sismiques musicalement/culturellement : Lou Reed‘s « Transformateur » (1972) et SEX PISTOLETS‘ « Peu importe les conneries, voici les Sex Pistols » (1977) qui poursuit leur tendance à présenter un artiste américain et un artiste britannique.

Navarro et Morrison mentionné: « MusiCares a littéralement sauvé plus que quelques-uns de nos amis de la mort. Leur rôle ne peut pas être surestimé, et nous avons très peu d’organisations qui interviennent activement pour aider les personnes au bord du gouffre. En première ligne, trouver et payer des lits de traitement, organiser une thérapie et des conseils, et parler publiquement de l’importance de la santé mentale sont autant de raisons pour lesquelles nous continuons à faire ce que nous pouvons pour attirer l’attention sur ce sujet. »



